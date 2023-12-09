وزير البيئة القطري يشيد بدور الإمارات في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم والمنطقة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثنى الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، على الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاستها مؤتمر الأطراف «COP28»، والخروج بنتائج مبهرة خلال القمة الناجحة، مشيداً بدور الإمارات في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم ومنطقة الخليج.

وأضاف وزير البيئة والتغير المناخي القطري، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف «COP28»، أنه قام بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث اطلع على العديد من المبادرات المستدامة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن «COP28» يشهد حضوراً وإقبالاً لافتاً لممثلي دول العالم من أجل استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة.

ودعا إلى ضرورة الاستثمار في قمة المناخ، والخروج بتوصيات مهمة تفيد سكان العالم، ودعم الدول النامية، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.