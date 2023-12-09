سلطان الجابر: قادرون على إنجاز تحول جذري لتشكيل مستقبلنا المشترك

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن مؤتمر الأطراف استثنائي، وساهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات COP، مشيراً إلى أن لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في المنطقة الزرقاء ضمن مؤتمر الأطراف COP28، إنه بتكاتف جهودنا جميعاً خلقنا زخماً غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي، ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول فيما يتعلق بالصندوق الدولي للمناخ ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى.

وأضاف أنه في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع كلاً من الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته. وتابع معاليه: «نتيجةً لجهودكم المشتركة، حقق COP28 نجاحاً ملموساً، ووجه رسالة واضحة تؤكد أننا جميعاً، على اختلاف إمكاناتنا وظروفنا، قادرون على صنع تغيير إيجابي».

ومضى قائلاً: «دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى»، واستطرد معاليه: «من خلال عملنا المشترك نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين.

والتزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا. لنعمل معاً على ترسيخ مكانة COP28 باعتباره استطاع من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي».