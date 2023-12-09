مذكرة تفاهم لتطوير حلول إنتاج وتوزيع وقود الطائرات المستدام

المصدر: دبي - وام

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وقعت شركة «لوتاه للوقود الحيوي»، مذكرة تفاهم مع شركة «فاتهوبس إينرجي» الماليزية المتخصصة في إنتاج الوقود الحيوي، من أجل تطوير حلول إنتاج وتوزيع وقود الطائرات المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا. جاء ذلك ضمن فعاليات جناح الإمارات بمؤتمر الأطراف «كوب 28».

وتشكل الاتفاقية، خارطة طريق للتعاون، الذي يضم مبادرات متنوعة، بهدف تطوير وقود مستدام لقطاع الطيران عبر استخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز سلاسل الإمداد.

وتأتي الشراكة لتلبية الطلب المتنامي على الوقود الحيوي في قطاع الطيران، الذي يستهدف تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول 2050، حيث يشكل القطاع نحو 3% من إجمالي البصمة الكربونية في العالم، ومن المرجح خفض هذه الانبعاثات على مستوى القطاع بنسبة تصل إلى 80%، كما يتميز بأنه وقود صديق للبيئة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تعد مركزاً عالمياً للسفر، أبدت الناقلات الوطنية في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، اهتماماً كبيراً بالوقود المستدام، الذي يسهم في إدارة الموارد بصورة فعالة، فضلاً عن تحقيق استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني، ويتوقع أن تسهم هذه التوجهات في زيادة الطلب على وقود الطيران المستدام.

وكشفت الشركتان، عن خططهما لبحث إمكانية تأسيس مستودعات لتخزين المواد الخام، ومصفاة لوقود الطيران المستدام في مواقع استراتيجية بدولة الإمارات وماليزيا، وستعمل مستودعات تخزين المواد الخام، التي تبلغ سعتها 200 ألف متر مكعب من النفايات السائلة، في أحد الموانئ في جنوب شرق آسيا كمركز لتجميع إمدادات المواد الخام للمصفاة، التي تقع في موقع استراتيجي في دولة الإمارات.

كما ستدرس الشركتان، فرص الاستفادة من تقنيات وبيانات وبرامج ريادة الأعمال، التي تطورها شركة فاتهوبس للطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تأمين إمدادات كافية من المواد الأولية للوقود الحيوي.

وأكد يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، التزام الشركة بتطوير حلول طاقة مستدامة لقطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي، التي وضعها قطاع الطيران المدني في العالم، وتتماشى مع أهداف دولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة.

بدوره، لفت فينش سينها، الرئيس التنفيذي لشركة «فاتهوبس إينرجي»، إلى السعي لتعزيز الممارسات المستدامة والابتكار التكنولوجي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات في صناعة الطيران، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية لإنتاج وتوزيع وقود الطيران المستدام، وضمان مستقبل مستدام وتعزيز مستوى المسؤولية تجاه البيئة.