مؤتمر في دبي يبحث أفضل التوجهات العالمية للتكنولوجيا الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي استضافة فعاليات مؤتمر الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وصفر انبعاثات كربونية بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي والجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات.

ويستهدف إلقاء الضوء على الفرص والتحديات وأفضل الاتجاهات العالمية والممارسات والسياسات التي تهتم بمختلف مجالات التكنولوجيا الخضراء وسبل خفض الانبعاثات الكربونية.

واستضاف الحدث الخبير العالمي الدكتور سيف الرحمن رئيس معهد «فرجينيا تك» للأبحاث المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس والمدير التنفيذي لـلجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ورئيس مجلس إدارة منصة الأكاديميات والشباب في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وبصفته عضواً في لجنة قمة المناخ 28 التي تستضيفها دولة الإمارات حالياً أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أبرز الدول التي تبذل كل المساعي من أجل نشر الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى الرؤى الواعدة واستراتيجية الدولة واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة، وأهمها، الهيدروجين الأخضر، لتصبح نموذجاً عربياً مشرفاً يمتلك رؤية واعدة للطاقة النظيفة.

وقال المهندس محمد عبود نائب رئيس جمعية IEEE TEMS للعضوية والتسويق قائلاً: «إننا فخورون باستضافة هذا الحدث الذي يأتي متوافقاً مع اتجاهات دولة الإمارات العربية المتحدة وسط اهتمام إقليمي وعالمي بقضايا الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون وترسيخ مفاهيم التكنولوجيا الخضراء».