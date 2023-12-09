«الهوية والجنسية» تستعرض دور التحول الرقمي في دعم جهود الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مبادراتها في التحول الرقمي ودورها في دعم جهود الاستدامة، وذلك خلال جلسة عقدت في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، تحت عنوان «تحول رقمي نحو مستقبل مستدام (أسرتي)»، شاركت فيها الهيئة إلى جانب وزارة تنمية المجتمع ووزارة الثقافة والشباب.

وقدمت الهيئة عرضاً مفصلاً لخدماتها عبر منصة (أسرتي) التي استحدثتها مؤخراً لتجمع كافة الخدمات التي تقدم للأسرة الإماراتية، بما يشمل عقد الزواج وحتى مراحل متقدمة من العمر، مروراً بخدمات السكن والصحة وتعليم الأبناء، من خلال تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأكد اللواء خليفة مطر بالقوبع الحميري، المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مؤتمر الأطراف يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في مكافحة التلوث ومعالجة قضايا البيئة والتغير المناخي وترسيخ مفاهيم الاستدامة كتوجه استراتيجي للمشاريع التنموية على مستوى العالم.

وأوضح في كلمة له خلال الجلسة، أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تتبناها الإمارات، مشيراً إلى أن مبادرات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التي كان لها دور كبير في إنجاز التحول الرقمي والحفاظ على بيئة مستدامة.

واستعرض خلال الجلسة، ملامح مشروع باقة أسرتي الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أهمية المشروع في تعزيز المفهوم الحقيقي لجودة الحياة والتحول الرقمي والتغلب على المشاكل البيئية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن استحداث منصة تجمع كافة الخدمات التي تقدم للأسرة الإماراتية، منذ عقد الزواج وحتى مراحل متقدمة من العمر، مروراً بخدمات السكن والصحة وتعليم الأبناء، من خلال تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن مشروع باقة أسرتي يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية من 16 زيارة إلى صفر زيارة، مما يعني تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من عوادم السيارات، حيث يؤدي ارتفاع تلك الانبعاثات في الجو إلى خفض القيمة الغذائية للنباتات، وبالتالي التأثير سلباً على توفير الغذاء العالمي في المستقبل، بالإضافة إلى الوفر المالي الناجم عن تقليص استهلاك الأحبار والأوراق وتكلفة المعاملات، والتي تُقدر بمبالغ هائلة تصل إلى مليارات الدراهم وفقاً لدليل التكاليف المعتمد للخدمات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة استخدمت في إعداد منصة أسرتي منهجية التخطيط المالي الذكي، مما يسهم في الحفاظ على المناخ والحد من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى سعادة المجتمع الإماراتي وتحسين جودة حياته من خلال طلب المعلومة مرة واحدة، وتقديم خدمات استباقية قبل طلبها عبر منصة رقمية دون الحاجة لزيارة الجهات المقدمة للخدمات فعلياً، ودون الحاجة لطباعة الوثائق، حيث تتاح الوثائق والمستندات إلكترونياً في المحفظة الإلكترونية بالمنصة.

وقال إن منصة (أسرتي) تسهم في الحد من إنشاء أو توسعة مراكز الخدمة على مستوى الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة جراء تقليل الانبعاثات الناجمة عن الأدوات المستخدمة في البناء.

من جهته قال سليمان المازمي، مستشار مشاريع في وزارة تنمية المجتمع، إن منصة (أسرتي) ساهمت في رفع سعادة المتعاملين من خلال تطبيق مبدأ الاستباقية في تقديم الخدمات، وعبر وجود منصة واحدة متكاملة لتقديم خدمة واحدة متكاملة، مع عدة جهات دون الحاجة لتقديم أي مستندات إضافية.



وأضاف أنه ومن خلال تكامل الخدمات مع مختلف الجهات سنتمكن من رصد الخدمات الاستباقية للمتعامل بالاستفادة من البيانات المُحدثة لدى الجهات ذات الصلة، فسيكون بالإمكان أتمتة خدمات منح الزواج بناءً على بيانات عقد القران في وزارة العدل، أو توفير خدمات التدخل المبكر لرصد نمو الأطفال عند تسجيل المواليد لدى وزارة الصحة، مؤكداً على أهمية تحديث البيانات بشكل آني وتلقائي.