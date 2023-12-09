«كهرباء دبي» تسلط الضوء على دور المرأة والشباب في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت اللجنة النسائية ومجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» منتدى بعنوان «لغد مستدام»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي.

وألقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي شارك فيه نحو 100 من الشخصيات الشبابية والنسائية الرائدة وأعضاء مجالس الشباب واللجان النسائية في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات.

وتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين: الأولى بعنوان «المرأة شريك محوري للتنمية المستدامة»، وسلطت الضوء على نجاحات المرأة في مجال التنمية المستدامة، والثانية بعنوان «الشباب، رؤية طموحة تواكب الغد» وسلطت الضوء على دور الشباب في استدامة النجاحات والمنجزات.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال الطاير: انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم مسيرة تمكين المرأة لجعل الإمارات وإمارة دبي نموذجاً ناجحاً في مجال تمكين المرأة على المستويين الإقليمي والعالمي.

فرص متكافئة

وأضاف: تعد الهيئة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الموظفات في الهيئة يبلغ 1933 موظفة من بينهن 1900 موظفة في وظائف إدارية ومناصب على مستوى الإدارة العليا والوسطى.

وفي عام الاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، وخلال مشاركتنا كشريك رئيسي للمسار في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، في دولة الإمارات التي استحدثت دور «رائد المناخ» للشباب لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف، نواصل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف القطاعات، حيث نتبنى نهجاً متكاملاً نعمل من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

دعم كبير

وأضاف: يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، حرصنا على الاستمرار بتمكين الموظفات لتعزيز مساهمة المرأة في العمل المناخي. وقد حققت مجموعة واسعة من نخبة موظفات الهيئة مكانة عالمية مرموقة، وتركن بصمات مضيئة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في دولة الإمارات، والمساعي الوطنية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية.

ونحرص كذلك على ضمان مشاركة الشباب، وسماع أصواتهم، وتمكينهم بالمعارف والتقنيات والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء الوطن.

كما تلتزم الهيئة بصقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة وتنمية قدرات الجيل المقبل من قادة الاستدامة والمبتكرين الشباب من خلال شراكاتنا مع عدد من أكبر الجامعات ومراكز البحوث العالمية، إلى جانب برامجنا المبتكرة التي تحفز الشباب على البحوث والتطوير مثل برنامج «الباحث» وبرنامج «شباب الطاقة النظيفة» وبرنامج «تطوير للتعاون البحثي» وغيرها. كما ندعم مجلس شباب الهيئة لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد.

وتابع: نسعى إلى تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات عبر تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع العملاقة والمبادرات التي تسهم بدور أساسي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر، وبفضل المرأة والشباب تم تحقيق العديد من المنجزات.

وأثنى على جهود اللجنة النسائية ومجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي، في تنظيم المنتدى وأشاد بدورهم الفاعل في دعم مسيرة تميز وريادة الهيئة عالمياً، مؤكداً أن للشباب دوراً بالغ الأهمية في تسريع عجلة الاستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في ما يخص القضايا المناخية، وإحداث التأثير الإيجابي المستدام.