«أيه إن أم أيه» تفوز بمسابقة «الابتكار من أجل المناخ»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن الفائز بمسابقة «الابتكار من أجل المناخ» لعام 2023.

ومنحت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء جائزة المسابقة لهذا العام لـ «أيه إن أم أيه» عن مشروعه الذي يوظف الذكاء الاصطناعي للاستجابة لحجم الطلب على الطاقة، حيث يربط مستهلكي الطاقة من السكان، ويعمل على تغيير سلوك الاستهلاك لديهم لتجنب الهدر والمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وأشادت لجنة التحكيم بالمشروع الفائز الذي يوفر حلاً مبتكراً يساهم في معالجة مشكلة حقيقية، ما يدعم ترسيخ الاستدامة في قطاع الطاقة، وأكدت على أن الجمع بين تقنيات الألعاب وإنترنت الأشياء يمكن أن يقود إلى حل نوعي في المستقبل.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، إن فئة الشباب تتمتع بالشغف والإمكانات الكبيرة لتقديم حلول مبتكرة ترتكز على الاستدامة، وتسعى منصة «شباب من أجل الاستدامة» إلى تعزيز هذه الإمكانات وتوظيفها بالشكل الأمثل، ونحن نتطلع إلى دعم المشروع الفائز لكي يواصل مراحل التطور والنمو، كما سنسعى إلى توفير مزيد من الدعم للمبتكرين الشباب من جميع أنحاء العالم.