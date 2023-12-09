مركز التعليم الأخضر.. طاقات خلاقة تدعم مسار الاستدامة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» حضوراً بارزاً لكوكبة من الطاقات الشابة الخلاقة من طلاب مؤسسات التعليم العالي، الذين يستعرضون العديد من المشاريع المبتكرة المعنية بالبيئة والاستدامة.

ويتفاعل طلبة كليات التقنية العليا مع مؤتمر الأطراف، حاملين أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، التي تتعلق بالاستدامة لعرضها للزوار والمهتمين، من خلال جناح الكليات الموجود داخل مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» في مدينة إكسبو بدبي.

ويشارك طلبة الكليات على مدار فعاليات مؤتمر الأطراف في ورش عمل وجلسات حوارية مع شخصيات وشباب من مختلف الدول والثقافات، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات تتعلق بإيجاد حلول لتحديات مناخية، ويسهم طلبة الكليات ممن يمثلون سفراء الكليات في «كوب 28» في التوعية بالتحديات المناخية بين الشباب، وكذلك نقل صورة عن مشاركة الكليات وزملائهم الطلبة في المؤتمر للمجتمع، ويعرض جناح الكليات يومياً مشاريع طلابية تطبيقية، تطرح أفكاراً وحلولاً مبتكرة تعزز الاستدامة البيئة والاستثمار الفعال للطاقة البديلة والمتجددة.

وعرضت الطالبات ميرة عبدالرحمن، وميرة محمد ولطيفة محمد ومهرة إسماعيل من تخصص الهندسة الكهربائية، مشروع عبارة عن «نظام الطاقة الشمسية منخفض التكلفة مع تسجيل مباشر للبيانات».