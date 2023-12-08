توقيع اتفاقية بين "روساتوم" الروسية و"إسكوم هولدنجز" الجنوب أفريقية تعزز تطوير سوق العمل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار المؤتمر الدولي لتغير المناخ "كوب28"، وقّعت شركة "روساتوم" الروسية وإسكوم هولدنجز الجنوب أفريقية اتفاقية يوم الجمعة، بهدف تعزيز التعاون في تطوير سوق العمل التي تأخذ في اعتبارها العنصر الإنساني، وذلك في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الشركتين ضمن إطار التحالف الدولي للمنظمات المركزة على الإنسان. ستركز الجهود الرئيسية للشركتين على تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة في مجال تطوير نهج يركز على الإنسان في تدريب الكوادر.

حضر حفل التوقيع كل من تاتيانا تيرينتيفا، نائب المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، وكاليب كاسيم، الرئيس التنفيذي لإسكوم هولدنجز.

وصرحت تيرنتيفا بأهمية هذا الاتفاق قائلة: "توقيع هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تشكيل سوق عمل مركزة على الإنسان والتفاعل الفعّال بين الشركات الرائدة في قطاع الطاقة في روسيا وجنوب أفريقيا". وأعربت عن أملها في أن يصبح هذا التعاون نموذجًا للآليات البريكس، حيث يتم حل المشاكل بتناغم وبشكل مشترك لصالح أكبر أرباب العمل في دول الجمعية.

من جهته، أشاد كاليب كاسيم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة إسكوم هولدنجز، بالتعاون وقال: "إسكوم فخورة بالتعاون مع روساتوم في تطوير المهارات. نحن مستلهمون من شراكتنا كفرصة للعمل سويًا لخلق سوق عمل مركز على الإنسان، وتطوير المهارات اللازمة على مدى الحياة، والأهم من ذلك، تزويد شعبنا بمهارات ذات صلة ومطلوبة".

تتضمن الاتفاقية أيضًا مبادرة بحث حول مؤشر محورية الشركات البشرية والتعاون في تطوير وتنفيذ دراسات حالة جديدة. سيقوم التحالف بإطلاق برامج دعم لقيادة النساء والمحترفين الشبان، إلى جانب تبادل المعلومات بانتظام لخلق مجتمع عالمي يضم المنظمات التي تعمل على تطوير نهج يركز على الإنسان في إدارة الموارد البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن "إسكوم هولدنجز" هي شركة طاقة حكومية مقرها جنوب أفريقيا، وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الكهرباء في القارة. تسيطر الشركة على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وتضم أكثر من 40 ألف موظف.

يُعتبر نهج محور الإنسان أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة إقليميًا ودوليًا، حيث تقوم المنظمات العاملة بهذا النهج ببناء أنظمة خاصة توفر للموظفين فرص تحقيق النجاح الذاتي وتعزيز إمكانياتهم. كما تهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون بناءً على مبادئ المساواة والفائدة المشتركة.