«تريندز»: التوسع في نهج المدن الذكية المستدامة بات ضرورياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن التوسع في نهج المدن الذكية المستدامة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، في الوقت الذي يعاني فيه العالم تنامي ظواهر التغير المناخي، مشيراً إلى أن المدن الذكية يمكنها مواجهة تحديات المناخ، وتعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ودعم التطور الحضري، من خلال انتهاج الأساليب والمعايير المستدامة.

ورأى المركز أن مفهوم مدن المستقبل الذكية والمستدامة أصبح متداولاً وهدفاً لكثير من الحكومات الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها. وتابع: «نحن بحاجة إلى إنشاء مدن ليست مستدامة فحسب، بل قادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية المتغيرة».