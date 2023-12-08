تعاون بين «مجموعة تحلية» و«ماتيتو»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «شركة ماتيتو»، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقاً مع «مجموعة تحلية» الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا.

وقد تم الاتفاق على أن تقوم الشركتان بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب من خلال الطاقة المتجددة.

وتستهدف الشركتان تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.

وأكد زهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تحلية» على أهمية هذه المشاريع، وقال إنها متسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وسوف تمثل «ماتيتو» و«مجموعة تحلية» معلماً جديداً في صناعة المياه من خلال تطوير محطات تحلية مدعومة بالطاقة البديلة على نطاق واسع، لأغراض الري في المغرب.

وأضاف: الشركتان تمتلكان جميع الصفات الأساسية ورؤية مشتركة تضع هذا التعاون في موقع يعد لتحقيق تأثير حقيقي على المجتمعات والأفراد الذين نستهدف الوصول إليهم من خلال مشاريعنا. ونحن واثقون من أن مشاريعنا ستؤدي إلى آثار إيجابية عديدة وبعيدة المدى