خطوات إماراتية مثمرة في توظيف التكنولوجيا لتسريع العمل المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات قطعت خطوات واسعة وناجحة في توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في استراتيجياتها لتسريع جهود العمل المناخي، حيث تمثل هذه الرؤية ركيزة رئيسة في نموذجها للتعامل مع مختلف التوجهات الداعمة للمناخ والبيئة، سواء ما يتعلق بضمان خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، أو في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي جميع أوجه تعزيز الاستدامة، بما يعزز مساهمات ذلك في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأِشارت معاليها، على هامش يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات في «كوب 28»، إلى أن الاستضافة المتفردة من الإمارات لمؤتمر الأطراف، مؤشر واضح على ما باتت تمثله الإمارات من نموذج استثنائي في تعاملها مع مختلف قضايا المناخ، وفق رؤية تضع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في خدمة القضايا المناخية ضمن أولوياتها، إضافة إلى ما ترسخه شراكات الإمارات الدولية من تسريع لهذه الجهود، خصوصاً في المجالات البحثية، والعلمية، والتعليمية.

وقالت معاليها إن إيمان الإمارات الكامل بأهمية المعرفة في مواجهة التحديات المناخية، يقود حرصها على الاستثمار في المستقبل، من إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع، وتبنّي أحدث التقنيات لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة لحماية البيئة وحماية الموارد والمحافظة على كوكب الأرض، كما تقدم إسهامات مؤثرة عالمياً لخدمة هذه القضايا، خصوصاً في شراكاتها لتطوير تطبيقات باستخدام تكنولوجيا الفضاء وبيانات الأقمار الاصطناعية، للمساهمة في التصدّي لتحدي التغير المناخي، وتعزيز عملية رصد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة، عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات العلمية للاستشعار عن بعد.

سياسات

وأضافت أن الإمارات تتبع سياسات واستراتيجيات نوعية، لتحقيق تحولات مهمة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي بات حتمياً، لضمان المساهمة الفعالة في نجاح جهود العمل المناخي عالمياً، ونحن في الإمارات، بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، نقود نهجاً عملياً وواقعياً، يعتمد على شراكة وتعاون بين كافة مكونات المجتمع، لتحقيق هذا الهدف عبر 3 ركائز محورية: هي العمل على تعزيز الاستدامة في الصناعات القائمة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وإيجاد صناعات مستقبلية مستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات كثيفة الانبعاثات، اعتماداً على منظومة متكاملة ممكنة، من خلال السياسات الداعمة والتكنولوجيا والتمويل والشراكات.