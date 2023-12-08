مؤتمر المناخ يستعرض سيارة ذكية إماراتية 100 %

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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استعرض مؤتمر الأطراف «كوب 28» سيارة ذكية كهربائية بصناعة إماراتية 100 %، من مواد مستدامة في كامل مراحل الإنتاج، وذلك بالتعاون مع مدينة مصدر، وذلك عبر منصة التكنولوجيا والابتكار. وتتميز السيارة بتقليل تكاليف المواد المستخدمة في صناعتها من خلال تقصير وقت تطويرها بنسبة تصل إلى 50 %، وتقليل تكلفة التطوير بنسبة تصل إلى 75 %، وتحسين الجودة بشكل كبير.

ابتكارات

وأوضحت شركة «نيوتن إن دبليو تي إن»، الرائدة في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة وحلول التنقل الفاخرة للركاب، أن السيارة الإماراتية الذكية «ربدان ميوز»، تعمل بالكهرباء وتدمج بين الابتكارات التقنية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والرفاهية، وتتميز بتصميم عصري رقمي فريد من نوعه، حيث تم تزويدها بمكتب مدمج ونظام ترفيهي لتلبية احتياجات العمل والسفر العائلي بشكل كامل.

وأشارت إلى أن السيارة مزودة بتقنيات القيادة الذاتية، وتنسجم مع اسمها المستلهم من اسم العالم إسحاق نيوتن، حيث تم تصميم المركبة على منصة صفر جاذبية، وهي منصية هندسية متقدمة تقنياً، وتتميز بنظام رائد للشاسيه ونظام رائد في القوة المحركة، وتتميز بخلط الفولاذ والألمنيوم، مما يوفر بنية عالية الكفاءة وآمنة لتعزيز المساحة الفائقة وتجربة المقصورة الذكية.

وتعتبر منصة صفر جاذبية منصة نموذجية لهندسة المركبات تم تطويرها لجميع سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات ذات الأغراض الخاصة، والسيارات متعددة الأغراض، والمركبات الفاخرة، وتمثل نقلة نوعية في وسائل النقل المستدامة.