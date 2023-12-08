«دوكاب» تستشرف «قادة المستقبل في عصر الرقمنة»

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مجموعة «دوكاب» حلقة شبابية بعنوان «قادة المستقبل في عصر الرقمنة»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 28» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كشريك رئيسي لها، حيث التقى فيها الشباب المشاركون مع محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب».

وأدارت الجلسة ميثاء شعيب، نائب الرئيس، للاتصال المؤسسي في مجموعة «دوكاب»، وتم مناقشة مواضيع متنوعة منها ضرورة تبني القادة نهج يتمحور حول الإنسان في أسلوب قيادتهم، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز الاتصال الإنساني بدلاً من أن تحل محله مستقبلاً، وسُبل استخدام التطورات التكنولوجية لتعزيز الاستدامة.

وقال محمد المطوع: نؤمن في «دوكاب» بأن الشباب هم قادة الغد، وأن إشراكهم في مواجهة التحديات والفرص المستقبلية يبدأ من الآن. فنحن بحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى قادة مستشرفين للمستقبل ولديهم فكر إبداعي، قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم. وأوضح أنه من الضروري أن يولي القادة اهتماماً أكبر للذكاء العاطفي، ذلك أن مراعاة مشاعر أفراد الفريق يبني معهم صلات لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها.