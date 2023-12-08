الإمارات تطلق مبادرة «صفر نفايات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة و«تدوير» الإطلاق الرسمي لمبادرة «صفر نفايات» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بما يعكس حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وإيجاد الحلول المبتكرة للحد من ظاهره تغير المناخ، إذ اعتلت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المنصة في مؤتمر الأطراف للإعلان عن الإطلاق الرسمي للمبادرة وتولي رئاستها لدفع أهدافها الطموحة إلى الأمام.

شركاء

وقالت معاليها: تشرفت وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لإطلاق هذه المبادرة. واليوم في «كوب 28»، نتواصل مع جميع الشركاء للتعاون وتفعيل حلول قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات. ويرتبط هذا بشكل مباشر بأحد ركائز التنفيذ الرئيسية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين - وهو وضع الحياة وسبل العيش في قلب عملية المناخ.

وأضافت: تسعى المبادرة الطوعية، الأولى من نوعها في العالم، إلى خفض انبعاثات القطاع بما يتماشى مع اتفاق باريس وتوجهات الاقتصاد الدائري. ومن خلال ذلك، نهدف إلى مناقشة جميع الحلول الممكنة بدءاً من تقليل النفايات، إلى تطوير البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة، ووصولاً إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري.

خطوة مهمة

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «تدوير»: يشكل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا الرامية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، إذ تعتبر مبادرة «صفر نفايات» منصة للحوار وزيادة الوعي بأهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات. وبشراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة رونالد برجر، نتطلع إلى إحداث التغيير الإيجابي والإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.

بدوره، قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة «رونالد برجر الشرق الأوسط»: تشكل المبادرة علامة فارقة في مسيرتنا التي تلتزم بإيجاد حلول مستدامة لتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع إدارة النفايات، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحويل أزمة النفايات العالمية إلى فرصة للنمو والتجديد والمرونة، وخصوصاً في ضوء انعقاد مؤتمر «كوب 28» الذي يشكل منصة مناسبة لتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول مبتكرة. نتطلع للمساهمة في عالم أكثر اخضراراً واستدامة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «تدوير».

جلسات نقاشية

وسوف تستضيف المبادرة، تحت إشراف وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «تدوير»، جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعية لمختلف الشركاء من كل دول العالم، وذلك لتسليط الضوء على مستهدفات الاقتصاد الدائري، والإدارة المستدامة للموارد، وأحدث الابتكارات في مجال إدارة النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

وتركز المبادرة على التحديات التي يواجهها قطاع إدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتغير المناخ، كما ستعمل على تعزيز الحلول لإزالة الكربون على مستوى العالم من خلال جذب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأطر التنظيمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات، بصفته أحد أبرز القطاعات التي تؤدي دوراً رئيسياً في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، إذ تستهدف المبادرة إلى دعوة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، ما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والحد من ظاهرة تغير المناخ والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.