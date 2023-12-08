«الإمارات دبي الوطني» و«سراج باور» يتعاونان لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «سراج باور» الإماراتية المتخصصة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة، بهدف توفير طاقة متجددة ومستدامة في موقعين رئيسيين للبنك بالاستفادة من أنظمة طاقة شمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 1.2 ميجاواط. يمثل توقيع الاتفاقية، الذي تم ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، خطوة تؤكد التزام البنك بمبادئ الاستدامة وتنسجم مع رؤية الإمارات ومساعيها الطموحة لبناء مستقبل صديق للبيئة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في دعم توليد الطاقة النظيفة، فإننا نتطلع لاستكشاف مختلف الحلول التي من شأنها تعزيز التزامنا تجاه حماية الموارد والحد من بصمتنا البيئية. كما تُمهد هذه الشراكة الطريق أمام تطوير حلول الطاقة المتجددة الفاعلة والمؤثرة، بالتوازي مع جهودنا ومحادثاتنا الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام تحت مظلة «كوب 28».

من جهته، قال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «سراج باور»: نلتزم في «سراج باور» بتسهيل التحول السلس نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه المؤسسات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية.