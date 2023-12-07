دراجون أويل الإماراتية توقع ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز

المصدر: البيان

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وقعت شركة دراجون أويل اليوم اتفاقية «ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز» خلال فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، ويمثل توقيع الاتفاقية التزام شركة DO بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو من خلال إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز .

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل «تفتخر شركة دراجون أويل بتوقيع اتفاقية ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقامة فعالياته بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع الاتفاقية يشير إلى أن صناعة النفط وشركتنا بالتحديد تتجه نحو آفاق جديدة للتنمية المستدامة» .

وأضاف الجروان «تمثل هذه الخطوة شهادة واضحة على أن شركة دراجون أويل تدرك أهمية زيادة الإجراءات لدعم تحرك العالم نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة»، مضيفاً « شركتنا من أوائل الشركات في العالم التي انتجهت سياسة وقف حرق الغاز في حقولها، حيث نجحت في وقف الحرق نهائياً في مصر وفي العراق خلال العام 2025 أما في تركمانستان فستتوقف دراجون أويل عن حرق الغاز نهائياً بحلول عام 2027».

وأوضح الجروان أن DO ولدعم تحقيق هذا الهدف، ستستمر جهود الشركة موجهة نحو العمل للمساعدة في تسريع تحول الطاقة وستستثمر في أنظمة الطاقة في المستقبل والتقنيات الأخرى، بما في ذلك تقنيات الانبعاثات السلبية للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وعبر الجروان، عن فخر الشركة بهذا الإنجاز الرائع وسعيها إلى تحقيق تطلعات الميثاق، من خلال شراكات مركزة مع القطاعات التمكينية الرئيسية بما في ذلك مقدمي التكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية.

ولفت الجروان، إلى أن الاتفاقية تتماشى مع محاور المبادرات الخمسة التي أطلقتها الشركة خلال فعاليات كوب 28 التي ترتكز على تقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة الشمسية في حقول الانتاج وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعب المرجانية وصيانة المنصات البحرية وغيرها.

وأشار الجروان، إلى أن الشركة تعمل على بدائل نظيفة من خلال الابتكار مثل الهيدروجين الأزرق والطاقة الشمسية ووقف حرق الغاز وغيرها، من البدائل التي تدعم هدف إزالة الكربون من الصناعة النفطية.

وشدد الجروان، على أن كوب 28 المنصة المثالية لتحقيق الحياد المناخي في ظل المشاركة النوعية والعددية لدول العالم والمؤسسات المالية والطاقوية والبيئية وكل من له صلة بتغيرات المناخية.