بوك تطلق حملة "بفكرتك يعيش معاكي" للتوعية بأهمية إعادة استخدام العبوات وتدويرها

المصدر: البيان

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تزامناً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أعلنت "بوك" إطلاق حملتها التوعوية " بفكرتك يعيش معاكي" الهادفة إلى تعزيز العادات الخاصة بإعادة تدوير البرطمانات في البيوت بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان.

مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المحدودة لإعادة تدوير الزجاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستهدف "بوك" من خلال هذه الحملة إلهام المستهلكين لإيجاد طرق جديدة وعملية لإعادة استخدام برطمانات جبنة بوك الزجاجية، حيث تتماشى هذه المبادرة الجديدة مع الهدف رقم 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

وتعد علامة "بوك" العالمية جزءاً من مجموعة "آرلا فودز" العالمية لمنتجات الألبان، حيث تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في توجهات المستهلكين وعاداتهم، وتواصل سعيها الحثيث لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في إرساء دعائم استدامة الكوكب وتمكين الناس ليكونواً أكثر قوةً. وتعكف "بوك" على إطلاق مبادرتها المستدامة التي تتمحور حول تقليل النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية في كافة مراحل عملياتها، لتزويد المستهلكين بمنتجات ذات قيمة غذائية عالية مستخلصة من أجواد منتجات الألبان. كما تهدف "بوك" من خلال دعوتها لعشاق الأجبان لإعادة تدوير البرطمانات الزجاجية، إلى إبراز إبداعات المستهلكين عبر الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة، ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة في الحد من مكبات النفايات بحلول العام 2030، وبما يتماشى مع مستهدفات المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في تحويل 82% من النفايات عن مسار الطمر.

وكجزء من رسالتها المتمثلة في التوعية بإعادة استخدام برطمانات الجبنة، توفر "بوك" كماً كبيراً من المعلومات والأفكار الإبداعية الملهمة على موقعها الالكتروني ومنصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع لتشمل أفكاراً تتمحور حول كيفية استخدام برطمانات جبنة بوك الزجاجية لأغراض التزيين والزراعة ووضع الشموع وحفظ الأطعمة وغيرها، لتفتح الباب أمام المستهلكين إلى عالم من الفرص الكبيرة.

وبهذه المناسبة، قال يحيى عادل الشريف، رئيس قسم تسويق المنتجات في "آرلا فودز": "بحكم مكانتنا الرائدة في سوق الأجبان القابلة للدهن، فإننا نؤمن بأن دورنا الأساسي يتمثل في تشجيع مستهلكينا على إعادة استخدام برطمانات الجبنة بعد انتهائها. وفي الوقت الذي يهدف فيه مؤتمر الأطراف COP28 إلى إحداث تصحيح جذري لمسارات التحديات البيئية، فإننا نفخر بالدور الكبير الذي نضطلع به مع شركائنا في وزارة التغير المناخي والبيئة وشركاء التجزئة الإقليميين لتعزيز الاستدامة في البيوت، وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتنا".

ومن جهتها، قالت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يتطلب الحد من هدر الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيجاد حلول عملية فاعلة لتقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة ملتزمون بتسليط الضوء على أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة ومعالجتها، حيث وضعنا الغذاء وهدر الطعام على رأس جدول أعمالنا لمؤتمر COP28. ومن المهم أن نقوم بإحداث تغيير ملموس في عادات المستهلكين وإجراء المزيد من المحادثات حول الاستدامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هنا فإنني أرحب بحملة بوك الجديدة لإلهام الناس لإعادة استخدام وإعادة تدوير البرطمانات الزجاجية الخاصة بهم."

وستطلق "بوك" اعتباراً من الأسبوع الجاري، حملة توعوية مكثفة بالمتاجر في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان بهدف التوعية بأهداف الحملة، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات ووسائل التواصل مع المستهلكين، إلى جانب عروض عبوات ترويجية حصرية للمستهلكين.

للمزيد من المعلومات حول حملة "بوك" التوعوية، ولاستكشاف الأفكار الخاصة بإعادة تدوير برطمانات جبنة بوك، يجرى زيارة الموقع الالكتروني https://www.puckarabia.com/en/reusable-jars/.