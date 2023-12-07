83.4 مليار دولار تعهدات تمويلية تاريخية لدعم العمل المناخي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطت تعهدات التمويل الدولية لدعم العمل المناخي حاجز الـ 83 مليار دولار حتى الآن، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المنعقد حالياً في دولة الإمارات.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأطراف، أن التعهدات التمويلية الدولية بلغت 83.4 مليار دولار، وهو رقم يعد تاريخياً مقارنة بعدد الأيام، التي انعقد فيها المؤتمر، فضلاً عن التوقعات بزيادة التمويل مع توالي الفعاليات في بقية أيام القمة.

وبلغت التعهدات التمويلية في قطاع الطاقة، 6.8 مليارات دولار، وفي التمويل المناخي 61.8 مليار دولار، وفي حماية الحياة وتحسين سُبل العيش 8.5 مليارات دولار، وفي احتواء الجميع 1.7 مليار دولار، وفي صندوق المناخ الأخضر 3.5 مليارات دولار، وفي الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة التداعيات 726 مليون دولار، وفي صندوق التكيف 134 مليون دولار، وفي صندوق البلدان الأقل نمواً 129 مليون دولار، وفي الصندوق الخاص لتغير المناخ 31 مليون دولار، أما بخصوص مستجدات الإعلانات والتعهدات الصادرة عن المؤتمر فقد صدر تعهد «كوب 28» بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً، ودعمته 123 دولة، كما صدر إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وأيدته 140 دولة، كذلك صدر إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن الصحة والمناخ، ودعمته 132 دولة.

أيضاً صدر إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن التمويل المناخي وأيدته 13 دولة، وإعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن التبريد وأيدته 63 دولة، وإعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، ودعمته 75 دولة، وتعهد «تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح»، وأيدته 65 دولة، وإعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، ودعمته 71 دولة، وميثاق «كوب 28» لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، ودعمته 52 دولة، وإعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن الهيدروجين منخفض الانبعاثات ومشتقاته، ودعمته 38 دولة.