الرئيس التنفيذي لـ«تبريد» لـ« البيان »: «كوب 28» وضع خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أفاد خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد» أن عمليات الشركة وفرت منذ تأسيسها ما يقرب من 20 مليار كيلو وات في الساعة، ومنعت إطلاق حوالي 8 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، ما يعادل إزالة 1.6 مليون مركبة من الطرقات، أي حوالي 50 % من المركبات المسجلة في الدولة، مشيراً إلى أن مشاركتهم كشركة متخصصة في توفير حلول فعالة ومستدامة لتبريد المناطق في مؤتمر الأطراف «كوب 28» يعد أمراً أساسياً، متطلعاً إلى مد جسور التعاون مع الشركاء في قلب الحدث لوضع خارطة طريق تعكس روح التعاون الدولي بهدف تحقيق تقدم ملحوظ في الحد من انبعاثات الكربون وتقديم حلول مستدامة للتبريد.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: تعتبر استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»، فرصة مهمة تؤكد الدور الريادي للإمارات ومدى التزامها الجاد تجاه قضايا التغير المناخي والاستدامة. كما سينعكس الحدث على دور الإمارات في المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن أي استثمارات مستقبلية ستكون متسقة مع هدفهم الرئيس بأن يكونوا رواداً في مجال التبريد المستدام والذي يقدم حلولاً مستدامة وخدمات ممتازة لتلبية الطلب المتزايد على التبريد في الداخل وفي الخارج، مشيراً إلى أن التزامهم يجسد بدعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 14 جيجا واط بحلول عام 2030، واستراتيجية أبوظبي للتغير المناخي ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتطرق المرزوقي إلى المشروع التجريبي «ماكسويل» الأول من نوعه في العالم، بالتعاون مع شركة «إتش تي ماتيريالز ساينس» الأيرلندية، والذي عززت نتائجه فرص تحقيق مكاسب كبيرة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن نتائج واعدة للمشروع تتمثل في نجاح تقنية الموائع النانوية «ماكسويل» التي طورتها شركة «إتش تي ماتيريالز ساينس»، في إمكانية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 9 % و15 % حال تطبيقها في عمليات تبريد الحالية التي تضم 91 محطة لتبريد المناطق، ما سيسهم في التخلص من حوالي 200 ألف طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً نتيجة لانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية. ويعادل هذا الرقم الاستغناء عن 43,500 سيارة سنوياً بفضل توفير 335 مليون كيلوواط من الكهرباء، ما يكفي لتزويد حوالي 20 ألف منزل بالطاقة.

وأضاف: كشركة مدرجة في سوق دبي المالي، نقوم باستمرار بتقييم الفرص التي تسهم في توسيع محفظتنا الاستثمارية بطريقة مستدامة. وخلال السنوات الـ25 الماضية، أظهرت «تبريد» قدرتها على تحقيق المستحيل فيما يتعلق بتوفير حلول تبريد مستدامة وتقديم خدمات موثوقة للعملاء والحد من الانبعاثات الكربونية، كما أسهمت كشريك أساسي بإطلاق منظومة التكنولوجيا المناخية «Hub71+» إلى جانب «Hub 71» والعديد من الشركاء الرئيسيين والمؤسسين الملتزمين بتطوير تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأطر التنظيمية المبتكرة في هذا المجال.