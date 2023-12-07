جناح الإمارات يحتفي بيوم الانتقال العادل للطاقة

المصدر: دبي - البيان

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نظم جناح الإمارات في اليوم السادس من مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يعنى بالطاقة، جلسات وندوات طرحت حزمة من الحلول والمبادرات المتعلقة بالانتقال العادل في قطاعي الطاقة والصناعة، ونشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بما يتماشى مع يوم الانتقال العادل في قطاع الطاقة في مؤتمر الأطراف، كما شهد الجناح إطلاق مبادرتي اليوم الصناعي العالمي، ومبادرات العمل المناخي.

واستضاف جناح الإمارات منتدى الاقتصاد الدائري الرقمي، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومفوض عام أجنحة الإمارات، تناولت الدور المحوري للاقتصاد الدائري ودوره في التنويع الاقتصادي والمرونة لتحفيز الابتكار والتنمية المستدامة.

وتحدثت معالي مريم بنت محمد المهيري عن إنشاء مجلس الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات الذي يفتح الفرص للتحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري. وأثنت على الشراكة التعاونية مع الوزارات الأخرى كون الاقتصاد الدائري يعتبر نهجاً متكاملاً يشمل جميع القطاعات. مشيرة إلى أهمية وضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص وإشراكه للانخراط وتحقيق فهم أكبر بالابتكارات التكنولوجية التي يمكن تحقيقها، حتى يتمكن من الاستفادة من القوة التي يحملها الاقتصاد الدائري الذي يساعد على تغيير طريقة التفكير.

وشددت على التزام دولة الإمارات باستمرار تبني هذا النهج واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه، مشيدة بالجهود المبذولة والآليات الجديدة في مجال التمويل التي تبنتها، والتي توفر الإطار اللازم للاقتصاد الدائري.

وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، بالتعاون مع «فنتشر سوق»، عن إطلاق مبادرة العمل المناخي خلال فعالية خاصة استضافها جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف، بحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، كخطوة طموحة نحو المساهمة في إنشاء نظام بيئي يعزز الابتكار، ويحث الشركات الناشئة والمبتكرين على طرح حلول واعدة. كما تم خلال الفعالية إطلاق مبادرة اليوم الصناعي العالمي، وهو دعوة للعمل واستشراف المستقبل، ورفع الوعي من خلال إثراء الحوارات الموجهة لإزالة الكربون من مختلف الصناعات.