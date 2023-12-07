«كوب 28».. طاقة نظيفة تضيء العالم

المصدر: دبي - البيان

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«طاقة نظيفة تضيء العالم»، أحد أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28» في الإمارات، التي تسعى برؤية استشرافية سبّاقة لنشر حلول الطاقة الصديقة للبيئة، ودفع الجهود الدولية لمواجهة خطر التغيّر المناخي في العالم.

ويتبنّى مؤتمر الأطراف الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وزيادة وتيرة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، وغيرها من الحلول التي تستثمر البيئة لمصلحة العالم، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.

وتتواصل المبادرات الإيجابية في مؤتمر «كوب 28»، الذي يجذب اهتمام الجميع من مختلف أنحاء العالم، كما تحظى فعالياته المتنوعة، بتفاعل كبير من مختلف الجنسيات الذين يحرصون على الوجود يومياً في مدينة إكسبو دبي لمتابعة «كوب 28» بأنشطته المتنوعة داخل وخارج القاعات، بطموحات الوصول إلى عالم بلا انبعاثات.