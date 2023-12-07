«أبوظبي للتمويل المستدام» يناقش سبل بناء مراكز مالية خضراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح، الدورة السادسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين»، وذلك كجزء من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إذ ركز جدول أعمال الملتقى على موضوع «بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل»، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف إحدى أهم الفعاليات العالمية هذا العام لمناقشة قضايا المناخ.

وتناولت حوارات الملتقى، الاستراتيجيات المتطورة لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ودور الأطراف المعنية، لجعل مشاريع الأسواق الناشئة أكثر جاذبية لأسواق رأس المال العالمية، علاوة على التفاعل مع المشهد التنظيمي المتطور للتمويل الأخضر، ودور القطاع المصرفي في تمويل التحولات المناخية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مواضيع تحسين كفاءة سوق الكربون والاستعداد لتمويل الموجة السادسة القادمة من الابتكارات التي سيتم تطبيقها في مجال تقنيات العمل المناخي.

مشاركون

وشارك في جلسات حوار الملتقى، كريم مراد، الرئيس العالمي للبنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقش استراتيجياته في مجال الاستدامة، واستعرض الجهود المبذولة لإيجاد القيمة وتعزيزها على المدى الطويل فيما يخص مخرجات الأسواق المستدامة.

وشهد الملتقى، جلسة استثنائية سلطت الضوء على أبوظبي باعتبارها «عاصمة صاعدة لتمويل المناخ»، بمشاركة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحلول المناخية «ألتيرا»، الذي تم إطلاقه أخيراً بقيمة 30 مليار دولار، والمدير العام والممثل الخاص لرئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف، ومرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث سلط الطرفان الضوء على رؤيتهما لكل من المركز والصندوق واستعرضا آلية تسريع تمويل المناخ على مستوى العالم.

وتحدثت ضمن جلسات الحوار في الملتقى، شخصيات بارزة إقليمية ودولية من بينهم، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي دبليو فينتشرز»، ومايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، ودانيال بينتو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «جي بي مورجان»، ولوران ديفيد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك «بي إن بي باريبا»، وفرانك إلدرسون، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ودانيال هانا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في بنك «باركليز»، وغابرييل كايو، الرئيس المشارك والعضو المنتدب لشركة «جنرال أتلانتيك»، وبيير أبادي، رئيس تمويل المناخ لدى «تيكيهاو كابيتال».

تدابير جادة

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمر عالمنا بأوقات حرجة، تتطلب منا اتخاذ تدابير جادة، وقد كانت أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي حققت تقدماً سريعاً في مجال الاستدامة، لذلك جاء «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، ليقدم منصة فريدة لمواءمة النمو الاستثنائي لإمارة أبوظبي مع أهداف الإمارات للاستدامة، ويسعدنا أن النقاشات التي شهدناها اليوم في جلسات الملتقى مع شخصيات بارزة وقادة فكر إقليميين ودوليين، لم تكن مجرد حوارات، بل عكست أيضاً التزامنا المستمر في هذا المجال وأكدت دور أبوظبي في دفع تحول الأسواق والمؤسسات المالية في الدولة لتصبح محوراً عالمياً لتمويل المناخ».

وأضاف معاليه: «تماشياً مع هذه الأهداف وبالنظر إلى النمو الهائل الذي تشهده أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ» والذي سيعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في الإمارات والعالم، مستعدون للتحرك نحو مستقبل الحياد المناخي، بينما نعمل على تأسيس «عاصمة رأس المال الأخضر» على قواعد الاقتصاد الأخضر».

تحديات

ومن خلال إطلاق «المركز العالمي لتمويل المناخ»، تهدف إمارة أبوظبي لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، والمساعدة على جعل تمويل المناخ متاحاً للجميع وتسهيل الوصول إليه، وليكون هذا أحد أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف.

وبالتوازي مع انطلاق مؤتمر الأطراف بجلسات حوار استراتيجية في الأول من ديسمبر 2023، أعلن سوق أبوظبي العالمي أيضاً عن اختياره ليكون المقر الرئيسي لصندوق «ألتيرا» الخاص بالحلول المناخية والذي تم إطلاقه حديثاً وأنشأته «لونات»، الشركة العالمية لإدارة الصناديق، ويعد أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.

ويعكس «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، الجهود الجماعية لمؤسسات القطاع المالي في الإمارات، الرامية إلى تعزيز التمويل والاستثمار المستدام في المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف المناخية الوطنية للدولة وطموحها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وحضر الحدث هذا العام، نحو 600 من المتحدثين والمشاركين، ما جعله إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية لمناقشة الاستدامة في مؤتمر الأطراف.

كما يشارك سوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف، باعتباره الشريك الرئيسي لتمويل المناخ، ويلعب دوراً محورياً في صياغة الحوار العالمي حول تمويل المناخ ومواءمة الجهود الدولية نحو العمل المناخي، من خلال استضافته لجلسات حوارية في مركز كونكت للمؤتمرات (C3) في مؤتمر الأطراف COP28.