دور فاعل للقطاع الخاص بمؤتمرات «كوب»

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت جلسة رفيعة المستوى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر «كوب 28»، الدور الفعال للقطاع الخاص وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في المؤتمر، وشارك في الجلسة متحدثون بارزون ومنهم آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز من سيتي بنك، وسارة بيندورف من غوغل، ولين غوفايرتس من فيتو، ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد البحوث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهج التعاون.

وشدد بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «كوب 28» الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشروعات في كلمته الافتتاحية، على الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في مؤتمرات كوب. وأضاف بدر جعفر الذي ترأس منتدى الأعمال التجارية والخيرية الذي عقد ضمن برنامج المؤتمر: «علينا توظيف المزيد من هذه الطاقات والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق».

واستعرضت الجلسة، الممارسات والدروس المستخلصة من تجارب القطاع الخاص، وألقت الضوء على التقدم الذي أحرزته الأعمال على صعيد اتفاق باريس، وبحثت أيضاً الفرص الممكنة لتحسين الجهود وسد الفجوة الفاصلة بين الطموح والتنفيذ.