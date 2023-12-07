«إينوك» و«آي إتش آي» تبحثان مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إينوك»؛ الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، وشركة «آي إتش آي» اليابانية للصناعات الثقيلة، عن بدء دراسة الجدوى لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك في خطوة تأتي مع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتهدف إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: نحرص في المجموعة على إبرام شراكات تمهّد الطريق نحو مستقبل مستدام، ولا شك في أن تدشين مرحلة دراسة الجدوى يمثل دليلاً على التزامنا بدعم جهود الإمارات في التحول بقطاع الطاقة، والمضي قدماً في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ونتطلع من خلال استمرار هذا التعاون مع شركة «آي إتش آي» إلى استكشاف الإمكانات الهائلة لإنتاج الأمونيا الخضراء في الإمارات.

من جانبه قال جون كوباياشي، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الحلول وتطوير الأعمال لدى «آي إتش آي»: عملنا بشكل مكثف على القضية الأكثر تحدياً والأكثر أهمية، وهي جعل الأمونيا النظيفة لدينا قادرة على المنافسة.