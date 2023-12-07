دائرة الطاقة و«أبوظبي للاستثمار» و«مصدر» تعزز اقتصاد الهيدروجين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تعاوناً استراتيجياً يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على هامش أعمال مؤتمر «كوب 28» ووقع على الاتفاق كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

ويأتي التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والتي تحدد المبادئ الرئيسة لتسريع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع، وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء الإمارات، ليوفر فرصة مهمة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، إضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.