«المركزي» يواصل تطوير نهجه لمعالجة مخاطر التغيّر المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ضرورة مواصلة اتباع سياسات مدروسة تجاه تأثيرات التغير المناخي على أهداف الجهات الرقابية على المستوى الاحترازي الجزئي والكلي.

وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي يواصل تطوير نهجه لمعالجة مخاطر التغير المناخي من خلال العديد من السياسات، من أبرزها إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار المبادئ الإرشادية بشأن كيفية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي بحضور محافظي ومسؤولي المصارف المركزية.

وأكد خالد بالعمى في الكلمة الافتتاحية أهمية الاجتماع، الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لتعزيز قدرات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية في التكيف مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية والمخاطر الناشئة عن التغير المناخي، حيث أعلن القطاع المصرفي في دولة الإمارات في يوم التمويل في مؤتمر الأطراف «كوب 28» عن التزامه بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030 لمواجهة تحديات التغير المناخي.