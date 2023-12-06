"روساتوم" الروسية تعلن الانضمام إلى "مبادئ تمكين المرأة" خلال مشاركتها في "كوب 28"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم "الأربعاء"، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، في دبي، الانضمام لى مبادرة "مبادئ تمكين المرأة" التابعة للأمم المتحدة، ما يُظهر التزام الشركة بضمان فرص متساوية لتطوير المهن للنساء، ويؤكد على التزام "روساتوم" بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من عضويتها في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

وتشارك "روساتوم" بفعالية بالغة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منذ انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020.

إذ توفر الشركة الوصول العام إلى مصادر الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها والمستدامة والحديثة بأسعار معقولة؛ وتأمن مجموعة واسعة من الوظائف؛ وتتبنى ثقافة الاستهلاك والتصنيع المسؤولين؛ وتطوِّر علاقات شراكة مع المجتمعات المحلية؛ وتشجع على التعلم مدى الحياة.

كما يمثل تبني "مبادئ تمكين المرأة" يشير إلى مستوى جديد من التزام الشركة بتحقيق مبادئ الاتفاق العالمي.

وفي تعليقها على الإعلان، أشارت تاتيانا تيرنتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، إلى أن "الإعلان الحالي أثبت منذ فترة طويلة أن توفير فرص متساوية في المسار المهني يعزز من دافع الموظفين ومشاركتهم ورضاهم في مكان العمل وسعادتهم المهنية".

وأضافت أن "حلول التوظيف القائمة على مبادئ المساواة وتمكين المرأة تساعد في زيادة الأداء وجودة العمل، وتؤثر إيجابياً على الأداء المالي، وتفتح آفاقًا جديدة في السوق. من خلال دعم مبادئ تمكين المرأة، تؤكد روساتوم التزامها باتباع مسار يجمع بين أفضل الممارسات والمعايير والأدوات لتعزيز التنمية المستدامة في صناعة الطاقة النووية".

من جانبها، قالت ناتاليا دوربيكو، المديرة التنفيذية لجمعية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في روسيا، إن "روساتوم"، من خلال الانضمام إلى مبادرة تجمع أكثر من 8 آلاف شركة تسعى لضمان فرص متساوية لموظفيها، وتسهم في قضية العدالة الاجتماعية والمسؤولية والمساواة.

ودعت دوربيكو، المجتمع بأسره إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، مضيفة: "أنا واثقة أن تجربة إحدى أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة في روسيا ستكون مفيدة لأولئك الذين يبنون استراتيجيتهم في روح التنمية المستدامة".

يشار إلى "مبادئ تمكين المرأة" (WEPs) هي مبادرة طورتها الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة ووحدة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتهدف المبادرة إلى إبلاغ الشركات عن المعايير الدولية لحقوق العمل وحقوق الإنسان وتشجيع الشركات على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة.