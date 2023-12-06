«حديقة الميز» .. لوحة فنية تنثر الاستدامة في «COP28»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر المنطقة الخضراء في “COP28” بمدينة إكسبو دبي بالعديد من المبادرات المبتكرة التي ترتكز على تعزيز الوعي بأهمية تبني ممارسات مجتمعية مستدامة من بينها “حديقة الميز” التي تعكس التفاني المشترك من أجل حماية البيئة.

تمثل الحديقة لوحة فنية آسرة، استمدت اسمها من زهرة "الميز" العربية المنتشرة في جبال رأس الخيمة، وتمنح زوارها منصة مميزة للاستمتاع بمشاهدة تحفة فنية فريدة تحمل رسائل سامية بأهمية تعزيز الممارسات المستدامة.

وعمل طلبة أكاديمية رأس الخيمة على المشاركة في هذا المشروع، من خلال جمع أكثر من 500 قنينة بلاستيكية، وتحويلها إلى زهور آسرة تنبض بالحياة، تعكس كل زهرة جهدا جماعيا وأيضا التفاني المشترك من أجل حماية البيئة.

وتجسد “حديقة الميز” الاندماج المتناغم بين الفن والوعي البيئي ما يعكس أهمية الالتزام المشترك بالعمل المناخي، وتشبه الحديقة بستان الزهور الطبيعية، وتتكون من مجموعة من الزهور الرقيقة التي تم صنعها من النفايات البلاستيكية.

ويأتي هذا العمل الفني "حديقة الميز" ضمن مبادرة "متحدون من أجل المناخ" التي أطلقتها منصة زي آرتس للفنون، الحاضنة العالمية لمواهب الفنون البصرية، وتتضمن عددا من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعمل فريق مبادرة "متحدون من أجل المناخ" المؤلف من عدد من الفنانين المحليين والعالميين من أجل خدمة المجتمع في تأسيس بيئة إبداعية مستدامة من خلال إنشاء مجسمات فنية باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير يتم عرضها خلال فترة انعقاد "COP28".