شاحنات ماكدونالدز الإمارات تقطع مسافة تزيد عن 25 مليون كيلومتر بوقود الديزل الحيوي

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منذ إطلاق برنامج وقود الديزل الحيوي سنة 2011 بالشراكة مع "نيوترال فيولز"، ساهم في توفير ما يزيد عن 23 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمقارنة مع الوقود البترولي المعتاد

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا وسكانيًا متزايدًا مدفوعين بالتقدم والازدهار غير المسبوق في البلاد، إلا أن هذا ترافق مع زيادة مطردة في الطلب على موارد الطاقة والغذاء والمياه. وقد أكدت حكومة دولة الإمارات على التزامها الراسخ بتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدام، ووضعت خطة بعيدة المدى لتحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاثني عشر التي حددتها الأمم المتحدة. ولتحقيق هذه الأهداف، يتوجب على دول العالم الابتعاد عن نموذج استهلاك الموارد الطبيعية الخام وتحويلها لمنتجات قابلة للاستهلاك خلال فترة محددة، ليتم بعدها التخلص منها، وعوضًا عن ذلك اتباع نموذج استهلاك وإنتاج مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية[1]. وإن هذا الالتزام الوطني بدفع عجلة الاقتصاد الدائري له دور مهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقًا من إدراكها لأهمية مضافرة الجهود بين مختلف الجهات من أجل تحفيز التغيير المستدام، تضع ماكدونالدز الإمارات، المملوكة والمُدارة بالكامل من قبل شركة الإمارات للوجبات السريعة، الحفاظ على البيئة في صدارة أولوياتها، وقد اتخذت الشركة خطوات مدروسة لغرس الاستدامة في صميم جميع عملياتها ومبادراتها، الأمر الذي تجلى في إطلاق برنامج وقود الديزل الحيوي في العام 2011، بالشراكة مع شركة نيوترال فيولز.

ويهدف برنامج وقود الديزل الحيوي إلى جمع زيوت الطهي المستعملة في جميع مطاعم ماكدونالدز بدولة الإمارات وتحويلها إلى وقود بديل لتشغيل أسطول شاحنات الشركة. وتتولى شركة نيوترال فيولز مهمة تجميع زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود ديزل حيوي، من خلال عملية دقيقة ومدروسة. ومؤخرًا، تكللت جهود الشركتين بتحقيق إنجاز مهم على مستوى إنتاج وقود الديزل الحيوي، حيث قطعت شاحنات ماكدونالدز الإمارات ما يزيد عن 25 مليون كيلومتر باستخدام هذا الوقود المستدام.

ولغاية اليوم، جرى تحويل أكثر من 10 مليون لتر من زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي، مما ساهم في تقليل البصمة الكربونية لشركة ماكدونالدز الإمارات عبر توفير23 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري ذات الصلة، أي ما يعادل توقف 15 مليون سيارة عن العمل لعام واحد، وفقًا لتقديرات مؤسسة "إنفورما بي إل سي".[2]

وإلى جانب برنامج وقود الديزل الحيوي، عقدت ماكدونالدز الإمارات شراكة قوية، تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والتي أثمرت عن إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المحلية للحفاظ على البيئة، من بينها برنامج "لنزرع مستقبلًا أخضر" الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من طلاب المدراس في الدولة للمشاركة في زراعة الأشجار، وغيرها الكثير من المبادرات المهمة.

ومن خلال برنامج وقود الديزل الحيوي والشراكة المستمرة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، تهدف ماكدونالدز الإمارات إلى لعب دور فعال في التصدي للمشكلات المتعلقة بالاستدامة من خلال عقد شراكات طويلة الأمد تلبي تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل أكثر إشراقًا.