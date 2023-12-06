إطلاق أول مركبة محلية الصنع مُعاد تدويرها خلال «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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شهد مؤتمر الأطراف «كوب 28» إطلاق أول مركبة محلية الصنع معاد تدويرها بالكامل تعمل بالبنزين والكهرباء لأول مرة على هامش مؤتمرات الأطراف، ما يمثل لحظة حاسمة في التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وتعد «بييك موبايلتي»، وهي شركة ناشئة مقرها دبي يديرها رجل الأعمال زكريا فيصل البالغ من العمر 24 عاماً، مهندس هذه التكنولوجيا المتقدمة للانتقال من البنزين إلى الكهرباء والتي ستسهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير على طرق الإمارات.

وقال فيصل، الذي يعد بتسليم سيارة مُعاد استخدامها بنصف تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة: أصبحت إعادة هندسة التدوير اليوم أسرع وأكثر سلاسة وأكثر مراعاة للبيئة من شراء سيارات كهربائية جديدة، كما أنها أثبتت فاعليتها من حيث التكلفة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية في السوق حوالي 52 ألف دولار. بينما تهدف سيارات «بييك» تخفيض السعر أقل بنسبة 30 % إلى 50 % مع إنتاج الكميات التي نتطلع إليها. وبالتالي سنسهم في حل تحدي القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة في هذا القطاع.

وحصل رجل الأعمال، الذي ولد في الإمارات، على الإلهام لهذه الفكرة التي غيرت قواعد اللعبة أثناء دراسته في المملكة المتحدة، وعلى مدار العامين الماضيين، وبتفانٍ مخلص، كان يسعى لتحقيق حلمه المتمثل في تعزيز التحول من البنزين إلى الكهرباء من خلال إطالة دورة حياة مركبات سيارات البنزين المحالة للتقاعد باستبدالها بمحركات كهربائية.

وأصبحت مجموعة «بييك» الأولى التي طرحت سيارات السيدان والحافلات متوسطة الحجم المعاد تدويرها من خلال المحرك الكهربائي المُعدَّل والمصمم بطريقة جديدة، حيث أصبحت جاهزة الآن وتم الكشف عنها في مؤتمر الأمم المتحدة الجاري انعقاده في دبي.

ويسعى مؤسس الشركة الناشئة، الذي يساعده فريق متعدد الجنسيات من المبرمجين والمهندسين، لتمكين ما لا يقل عن 500 من هذه المركبات الكهربائية المعاد استخدامها على طرق دبي بحلول عام 2024.

وقال فيصل: «هدفنا هو العمل مع الحكومة لتنفيذ هذا التحول على نطاق واسع وإنشاء نموذج قابل للتكرار يخرج من دولة الإمارات إلى العالم. طموحنا هو دعم هدف صافي الصفر انبعاثات، ومن خلال تقنيتنا لإعادة استخدام المركبات، يمكننا أن نهدف إلى تقليل 23 % من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ سياسة لإعادة استخدام 5.0 % فقط من المركبات الحالية على الطريق كل عام على مدى السنوات السبع المقبلة.

ويخطط فيصل لإنشاء أول مصنع له في مدينة دبي للإنترنت لبدء الإنتاج في العام المقبل، وقال: «لا يقتصر الطموح على تصميم وهندسة وإنتاج تكنولوجيا ومركبات Peec محلياً فحسب، بل يتمثل أيضاً في تطوير سلسلة توريد السيارات الإضافية من حولنا».