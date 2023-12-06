"ابتكر من أجل الغد".."دبي القابضة" تعلن عن تحدٍ عالمي للابتكار بهدف تطوير حلول استدامة تركز على المستقبل

المصدر: البيان

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أعلنت دبي القابضة اليوم، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تشغل في 13 دولة وتشارك كشريك رئيسي للمسار في مؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، عن تنظيم تحدٍ رائد للابتكار تحت عنوان "ابتكر من أجل الغد"، داعية المبدعين من جميع أنحاء العالم إلى تطوير حلول تعالج أهم القضايا ضمن مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير واستعادة الموارد في دولة الإمارات بهدف دفع عجلة الاقتصاد الدائري.

وستفتح مبادرة التحدي من دبي القابضة التي تُعتَبر الأولى من نوعها أبوابَ المشاركة في يناير 2024، وستشهد تقديم الشركات الرائدة على مستوى العالم سواءً كانت تُصنّف كشركات ناشئة أو شركات نامية في مرحلة التطوّر أو حتى شركات متقدمة معروفة بانتشارها وتوسّعها، وتدعوهم لطرح أفكار قد تساعد على فتح الآفاق لحلول جديدة في مجال إعادة التدوير والدائرية، مما يسرّع مسار دولة الإمارات نحو بلوغ الحياد المناخي مع صافي انبعاثات صفري. يهدف التحدي عن طريق المساهمة المباشرة في الارتقاء بممارسات الإدارة المستدامة للموارد إلى تمكين ابتكارات روّاد الأعمال، مع تركيز كبير على تزويد الشركات الناشئة، خصوصاً تلك التي يرأسها المبتكرون الشباب، بمنصّة يمكن أن تُطبَّق الحلول من خلالها، وتتيح لهم فرصة الحصول على إرشاد ودعم عبر محفظة دبي القابضة المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: "لطالما ساهمت دبي القابضة بدورٍ محوريٍ في تنويع اقتصاد الإمارة نحو نمو مستدام قائم على الابتكار. ويأتي طرح تحدي "ابتكر من أجل الغد" ضمن التزامنا الرامي لدعم جهود دولة الإمارات في إيجاد حلول تُركِّز على المستقبل وتدعم إزالة الكربون من مختلف القطاعات، وتعزّز الاقتصاد الدائري."

وأضافت بوحميد: "عندما نعمل على رعاية الابتكار والتفاعل المستمر وبشكلٍ استباقي مع الشركات الناشئة العالمية، يجري تمكين المبتكرين الشباب بصورة أفضل لتطوير حلول مؤثّرة تساعد على مواجهة تحديات الغد. ويشكّل التحدي الذي كشفنا عنه خلال مؤتمر الأطرافCOP28 ، جزءاً من التزامنا أيضاً بتقديم الفوائد لمجتمعاتنا والتعاون على تشكيل مستقبل مستدام يتّسم بالشمولية والمرونة والتفكير الاستشرافي."

وبعد عملية تقييم دقيقة للعروض، سيحصل الفائزون في "ابتكر من أجل الغد"، المُتوقًّع الإعلان عنهم في أبريل 2024، على حزمة متكاملة من المكافآت تتضمن جوائز مالية، وفرصة لإقامة مشروع تجريبي مع دبي القابضة، وفرص لبناء علاقات مهنية بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في دعم وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والإرشاد والمتابعة من خبراء دبي القابضة.

والتزاماً بضمان المشاركة العادلة والغير متحيّزة، لن تفرض أي رسوم تسجيل على المشاركين.

ستُتاح تفاصيل عملية التقديم في يناير 2024.