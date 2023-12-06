شما بنت سلطان وشما المزروعي تناقشان دور الشباب المحوري في العمل المناخي خلال ‏ COP28

المصدر: وام

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ترأّست الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، اليوم مجلس طموح الشباب في مؤتمر الأطراف COP28، والذي استضافته معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28.

وسلّط المجلس الضوء على الدور المحوري للشباب في مواجهة تحديات التغيّر المناخي، وحفّز مجتمع الشباب العالمي على المشاركة الفاعلة في العمل المناخي.

وخلال الجلسة، ناقشت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أهمية منصة Climate Call التي أطلقتها مؤخراً المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي لتوفّر منصة تفاعلية جديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في المنصة منذ إطلاقها أكثر من 200 شاب وطالب جامعي قدّموا أكثر من 90 فكرة لمعالجة ثلاثة تحديات مناخية عالمية هي: الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.

وستتلقى مجموعة مختارة من الأفكار الحائزة على أعلى تصويت دعماً ملموساً من Climate Call والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، يشمل التمويل وفرصة للتواصل مع الداعمين والمرشدين والمنظمات البارزة المعنية بالتغير المناخي، إلى جانب الوصول إلى منصات التأثير العالمية. حضر المجلس قادة المناخ الشباب من البرنامج الدولي لمندوبي المناخ الشباب التابع لرئاسة مؤتمرCOP28. يعد البرنامج أكبر مبادرة لتوسيع مشاركة الشباب في النقاشات الدولية بشأن المناخ وحتى الآن، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة لـ 100 مندوب من الشباب وتمويلهم بالكامل لحضور مؤتمر COP28.