إطلاق سوق عالمي للمركبات الكهربائية

المصدر: دبي - وام

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شهدت الطاولة المستديرة الوزارية بشأن النقل «الترابط بين الطاقة لتحقيق أهداف المناخ والانتقال العادل»، خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إطلاق المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية».

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن النقل يعتبر من أكثر القطاعات اعتماداً على الوقود الأحفوري، لذلك نعمل في الإمارات بجهود حثيثة على التحول لأنظمة النقل الصديقة للبيئة التي تخدم منظومة العمل المناخي، والتحول نحو قطاع نقل خال من الانبعاثات، بحيث يكون قطاع النقل المستهدف الأول في حملة الدولة لإزالة الكربون.

وتضمنت الجلسة، الإعلان عن المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، وكذلك الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة وطنية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع البحري.