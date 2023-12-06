منصة «ويو بنك» تطلق أداة «حاسبة الكربون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة «ويو بنك»، على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28» عن إطلاق أداة «حاسبة الكربون» من «ماستركارد»، التي تمكن العملاء من فهم الأثر البيئي لمشترياتهم، والتفكير بطريقة أكثر مراعاة للبيئة، ليكون بذلك أول بنك يطلق هذه الأداة من ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى تأسيس المنصة بهدف إعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية للشركات والمستهلكين في الإمارات، وفي سياق جهود العمل وفق مستهدفات «عام الاستدامة»، قامت المنصة بدمج «حاسبة الكربون» من «ماستركارد» في التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية اليومية، لإرساء الأسس لاتباع ممارسات مصرفية أكثر استدامة في المنطقة.