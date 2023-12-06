فعاليات تدعو إلى احتواء الجميع في المنطقة الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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تتيح المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات، فعاليات متنوعة للمشاركين من داعمي العمل المناخي والمبتكرين في مجال المناخ للاستمتاع بفعاليات تدعو إلى احتواء الجميع وتمنح الأمل وتحفز على العمل. وقد خُصصت في المنطقة الخضراء، مساحات لتمثيل النساء والشعوب الأصلية وأصحاب الهمم واستعراض آرائهم وأفكارهم، والتأكيد على أهميتها وتأثيرها ضمن منظومة العمل المناخي وذلك خلال أسبوعي المؤتمر.

وتتضمن الأماكن والأجنحة الرئيسية في «كوب 28» التي تركز برامجها على مبدأ احتواء الجميع: جناح المرأة، وهو من الأجنحة الرئيسة التي تركز برامجها على احتواء الجميع، والجناح مصمم على هيئة معرض يأخذ ضيوفه في رحلة شعارها «ازدهار المرأة يساوي ازدهار الإنسانية»، ويؤكد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يحتفي بإنجازات المرأة ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، ويستكشف آفاق التعاون من أجل بناء عالم أكثر مساواة. ويستضيف الجناح العديد من الفعاليات طوال أسبوعي المؤتمر، كما يشارك في المعرض كل من لجنة المرأة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومنتدى مجلس الشباب في 8 ديسمبر في فعالية تسلط الضوء على دور المرأة والشباب في العمل المناخي والاستدامة.

أيضاً هناك دائرة الاحتفالات بالشعوب الأصلية، وهي مساحة مخصصة للاعتراف بدور الشعوب الأصلية في المساهمة في الحوارات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومواجهة تداعيات تغير المناخ. وتستضيف هذه المساحة مجموعة من الاحتفالات التقليدية، وتُرحب بجميع زوار المنطقة الخضراء للمشاركة في فعاليتها، وزيادة وعيهم ومعرفتهم بشأن الارتباط التاريخي للشعوب الأصلية مع الأراضي والمياه والمجتمعات التقليدية، والتعرف على العادات الثقافية لمجتمعات الشعوب الأصلية.

ويُعدّ مركز الشباب في المنطقة الخضراء بيت الشباب الثاني، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والنقاش حول تغير المناخ، ويعمل المركز تحت رعاية المؤسسة الاتحادية للشباب التابعة لوزارة الثقافة والشباب.