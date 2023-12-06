«مصدر» و«إيبردرولا» تستثمران 15 مليار يورو في طاقة الرياح

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «إيبردرولا» و«مصدر»؛ الشركتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة رياح بحرية وهيدروجين أخضر في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع؛ كألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء توقيع الاتفاقية بين الجانبين في مشاركتهما في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وذلك في أعقاب نجاح اتفاقية الاستثمار المشترك في مشروع محطة «إيغل بحر البلطيق» بألمانيا، وفي خطوة جديدة تعتزم «مصدر» استكشاف آفاق الشراكة الاستثمارية في مشروع «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، والذي تبلغ قدرته نحو 1400 ميجاواط، مع امتلاكها 49 % من المشروع، وهذا الاتفاق حالياً في مرحلة متقدمة من التفاوض ومن المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية الربع الأول من سنة 2024.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لمشروع «إيست إنجليا 3»، الذي لا يزال قيد الإنشاء، بحلول الربع الأخير من سنة 2026، كما حصلت محطة طاقة الرياح على عقد فروق مرتبط بمؤشر الأسعار الاستهلاكية 15 عاماً من حكومة المملكة المتحدة في يوليو من سنة 2022، وسيوفر المشروع إمدادات الطاقة لأكثر من 1.3 مليون منزل في بريطانيا، فضلاً عن توفير 2300 فرصة عمل وإزالة 4.9 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً دعماً لأهداف الحياد المناخي.

وإضافة إلى صفقة «إيست إنجليا 3»، تتعاون الشركتان على الاستثمار في مجموعة من مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر المستقبلية في أوروبا وغيرها من الأسواق. وبينما يعمل الطرفان على استكشاف المزيد من الفرص، تشير التوقعات إلى وصول القيمة الإجمالية للاستثمارات المشتركة بينهما في قطاع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر إلى 15 مليار يورو، كما تؤكد الخطط، التي كُشف عنها على هامش مؤتمر الأطراف، التزام الجانبين الراسخ تسريع جهود التحول العالمي في مجال الطاقة.

خبرة كبيرة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تماشياً مع رؤية القيادة في دعم التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، تأتي هذه الاتفاقية بين شركتي «مصدر» و«إيبردرولا» للاستفادة من قدراتهما وخبراتهما الكبيرة والمتميزة في تطوير حلول الطاقة المتجددة في أوروبا والعالم، وهو ما يدعم أهداف مؤتمر الأطراف بضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول سنة 2030، سعياً للمحافظة على إمكان تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

طموحات

وقال إغناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة «إيبردرولا»: يتمثل أحد أهم طموحات «كوب 28» في الوصول إلى اتفاق دولي لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف عن مستوياتها الحالية بحلول سنة 2030، ويتطلب هذا الأمر تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين، فضلاً عن تشكيل التحالفات المبنية على الابتكار، مثل اتفاقيتنا مع شركة «مصدر».

وأضاف غالان: بفضل الجمع بين خبرتنا في مجال الطاقة المتجددة ودعم شركة مصدر وخبرتها، سيتسنى لنا تسريع جهودنا لإنتاج المزيد من الطاقة النظيفة، كما يسرنا في هذا الإطار توسيع التحالف القائم مع شريك رائد وعريق مثل مصدر، انطلاقاً من ألمانيا، حيث نقوم ببناء توربينات طاقة الرياح البحرية الجديدة، وصولاً إلى المملكة المتحدة وسائر أنحاء العالم.

فرص

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يسرنا التعاون مجدداً مع شركائنا الاستراتيجيين في «إيبردرولا»، على استكشاف فرص تطوير واحدة من كبرى محطات طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وغيرها من المشروعات المحتملة في أوروبا، وتأتي المملكة المتحدة وأوروبا في طليعة الأسواق الرئيسة لشركة مصدر، ولا سيما في ضوء ما تزخر به من وفرة في مصادر الرياح.

وأضاف الرمحي: بينما نسعى لإنتاج 100 جيجاواط بحلول سنة 2030، تركز «مصدر» على تطوير المشروعات المبتكرة منذ مراحلها الأولى بهدف تعزيز خبراتنا في مجال محطات طاقة الرياح البحرية، ويعود نشاطنا في المملكة المتحدة لأكثر من عشرة أعوام، حيث أدّينا دوراً رائداً في العديد من المشروعات الضخمة، ومنها أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة في العالم، ويتطلع المشاركون في مؤتمر الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف لضمان مستقبل أكثر استدامة، إذ تُظهر مشروعات مثل محطة طاقة الرياح البحرية إيست إنجليا 3 قدرتنا على توفير فرص العمل وإمداد المنازل بالطاقة وخفض الانبعاثات على حد سواء.