عالم بلا انبعاثات.. طموح «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «كوب 28» خطواته الناجحة لتحقيق أهدافه، ودعم تسريع وتيرة السباق من أجل حماية كوكب الأرض، بطموح الوصول إلى عالم بلا انبعاثات وأكثر اخضراراً بطاقة نظيفة، وتحقيق الحياد الكربوني خلال الأعوام المقبلة.

ويوجد توافق على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي.

وتحظى فعاليات «كوب 28» بإقبال كبير من كل الجنسيات ومن فئات المجتمع، وبرز أمس حضور مميز لطلبة المدارس، ونقاشات ثرية حول دور التعليم في زيادة الاهتمام بقضايا تغير المناخ، فيما يحرص عدد من الزوار وضيوف المؤتمر على إظهار دعمهم لعالم أخضر من خلال مظاهر عدة بجانب عرض أبرز الاختراعات عن مواجهة أزمة المناخ، وعرض لوحات فنية تجسد جانباً من المشكلة وأبرز الحلول.