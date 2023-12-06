«التنسيق العربية» تخصص 10 مليارات دولار لدعم التحول للطاقة المتجددة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28» عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030، لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.

يأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية، تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق، الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.

وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي: تعبئة الموارد المالية، من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.

وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت، الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف بتجديد التزامها، للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير، وتسريع عملية التحول في الوقت، الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.