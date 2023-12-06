«أبوظبي للصحة العامة» يطلق المنصة الذكية التفاعلية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كشفت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة عن إطلاق المنصة الذكية التفاعلية، التي تربط بين البيانات الصحية والبيانات البيئية، التي تعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، وذلك ضمن فاعليات كوب 28، والتي ستكون بمثابة المرجع الأساسي للبيانات للجهات ذات الصلة، وكذلك ستدعم الجانب الأكاديمي والأبحاث.

وقالت: إن آليات عمل المنصة تتضمن استعراض الأمراض الناتجة عن التغير المناخي والتلوث البيئي مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والذي سيعمل على التنبؤ المستقبلي في زيادة نسبة الأمراض، إضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية، والذي يزيد من التلوث الخارجي، وبالتالي إيجاد حلول لهذا الأمر مع الجهات ذات الصلة.

ونوهت بأن المنصة ستكون رافداً أساسياً لمتخذي القرارات في الجهات الصحية عبر البيانات الدقيقة، التي سيتم توفيرها، وأنه في حالة وجود مؤشرات قياس دقيقة ستكون خطوة مهمة في رفد القطاعات الصحية والبيئية في الدولة على مدى طويل، وعلى سبيل المثال رصد نسبة الغبار والأتربة في الجو ودرجات الحرارة، وأن هذا الأمر سيسهم في إيجاد حلول ناجحة، إضافة إلى التنبؤ بالمستقبل في الحد من الأمراض عبر الحد من الأسباب، التي تؤدي إلى ذلك، والذي يصب في النهاية بالحفاظ على حياة أفراد المجتمع أصحاء.

وأكدت أن المنصة ستكون رافداً في الجانب الأكاديمي والبحثي للاستفادة من تلك البيانات وترجمتها إلى حلول خاصة بعد التعاون الكبير مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية في هذا الجانب، منوهة بأن هناك قصوراً في البيانات الحديثة، التي تتعلق بالصحة والبيئة، وأن هناك حاجة ملحة للأبحاث، التي تتعلق بالتغير المناخي في المنطقة العربية.