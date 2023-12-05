ثاني الزيودي: أفريقيا محورية لجهود العالم للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على أهمية التجارة مع دول القارة الافريقية، حيث تمتلك دول القارة اقتصاداً حيوياً واعداً وغنياً بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع.

وأضاف أن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات مع أفريقيا إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معاليه خلال مؤتمر حول التجارة المستدامة في أفريقيا تحت شعار "تحويل التجارة الأفريقية من أجل القدرة على التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة"، أن منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا تساعد في دفع إجراءات الاستدامة وتعزيز التعاون. قال معاليه: "أفريقيا قارة ستكون محورية بشكل متزايد لجهود العالم للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وامتلاك الموارد الطبيعية والمواهب والاتصال التجاري لتطوير وتوزيع المنتجات والخدمات الخضراء.

يجب اعتبار دعم قدرة أفريقيا على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، واستخراج المعادن المطلوبة، وربط منتجيها بسلاسل التوريد أولوية إنمائية. تعد منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا محركا مهما لتعاون أصحاب المصلحة في هذه الجهود، مما يتيح الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز المرونة الاقتصادية لأفريقيا واستقلالها - وتدعم التحول الاقتصادي العالمي ".

وخلال المنتدى سلط سلطان أحمد بن سليم، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، الضوء على الحلول اللوجستية الفعالة من حيث التكلفة من أفريقيا وأهمية الاستدامة في التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث تسير مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على نهج أهداف التنمية نفسها التي تنشدها قارة أفريقيا، وهذه رؤية اقتصادية من شأنها التحفيز على إقامة الشراكات الواعدة.

وقال وليد حارب الفلاحي ، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات التجاري: "إن الإمكانات الهائلة عبر مختلف القطاعات في أفريقيا لا تعرف حدودا و ذلك لان المبادرات الرائدة مثل التجارة المستدامة في أفريقيا تلعب شدورا حاسما، وتعزز وجهات نظر جديدة مع كل مسعى. التفكير في رحلة استمرت 25 عاما كرئيس تنفيذي لشركة دبي للاستشارات والمركز التجاري الإماراتي، يظهر تحقيق إمكانات أفريقيا غير المستغلة كمنارة للمستثمرين ذوي الرؤية. بينما نمضي قدما، يمتد التزامنا إلى الابتكار المستمر والمساهمات الكبيرة في مؤتمر الاطراف 29 القادم والجمعية العامة للأمم المتحدة 79.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، "تتقدم قارتنا، ليس فقط في الموارد الطبيعية ولكن في التجارة الخضراء ومختلف الممارسات المستدامة. معا، نساهم في الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة."

واعرب البروفيسور بنديكت أوراما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لبنك الصاردات الافريقي :أهنئ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة مؤتمر الأطراف ووضع الأشياء التي تهم أفريقيا على جدول أعمالها.

ويقف مؤتمر التجارة المستدامة في أفريقيا كمبادرة محورية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على عالمنا والسعي لتحقيق التجارة والتنمية الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الأقل ثراء مثل تلك الموجودة في أفريقيا. تحقيق هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لتجنب الاختيار الصعب بين تأمين الكوكب للمستقبل وضمان سبل العيش الأساسية اليوم. أثني على شركائنا الكرام، السيد وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العربية المتحدة و شركة دبي للاستشارات ، بالإضافة إلى سعادة. وامكيلي ميني من أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعاونهم في تنظيم هذا الحدث الهام..

ونجح الحدث في توحيد المؤثرين في هذه المنطقة والخبراء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك أفريكسيم؛ بنك الصادرات الافريقي ومعالي ناردو بيكيلي توماس، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا ؛ ومتحدثون بارزون مثل الدكتور. جيمس موانغي، العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويتي القابضة ؛ وسولومون كواينور، نائب الرئيس - القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، بنك التنمية الأفريقي؛ وشاكا كاريوكي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للاستثمار، كوراكو كابيتال مانجمنت؛ ويوسف دايا، مدير العلاقات والسياسة التجارية للاتحاد الأفريقي/ البنك الافريقي للصادرات .