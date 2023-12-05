إطلاق «مبادرة الفجيرة الخضراء» في COP28

المصدر: دبي - عائشة الكعبي

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أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة مبادرة الفجيرة الخضراء التي تشمل محاور عدة من شأنها مواجهة التغيرات المناخية، والتي تعكس التزام إمارة الفجيرة بتوحيد الجهود وحشد الطاقات بين مختلف القطاعات على صعيد العمل المناخي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الهيئة في بيت الاستدامة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، بحضور ومشاركة لفيف من الخبراء من مختلف القطاعات.

وتقدم هذه المبادرة برنامجاً شاملاً وتطلعياً مصمماً لتخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، عبر تبني نهج شامل يمتد عبر قطاعات متعددة.

مبادرة

وتمتد تأثيرات المبادرة عبر قطاعات الطاقة، الصناعة، النظم الغذائية، والزراعة، لتسهم في بناء أسس قوية لتحقيق استدامة شاملة بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن مستقبلاً أفضل لأجيالنا القادمة.

وتستند المبادرة إلى الابتكار وتطوير السياسات كأدوات أساسية لتحقيق الأهداف المستدامة، وتضمن الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية لتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية البيئة.

وتعتبر مبادرة الفجيرة الخضراء شهادة حية على التزام الإمارة نحو الاستدامة واتخاذها على رأس أولوياتها ضمن خطتها الاستراتيجية 2026، هي بداية نهج وخطوات ثابتة نحو مستقبل يستجيب لتحديات المناخ.