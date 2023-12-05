غاية الأحبابي أصغر سفيرة لليونيسيف لـ «COP28».. العمل المناخي مسؤولية الجميع

المصدر: دبي - وام

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يزدان مؤتمر الأطراف COP28 بنماذج لأطفال وشباب إماراتيين يخلقون بمبادراتهم المبدعة والمبتكرة وجهودهم الدؤوبة خلال الحدث أثراً مستداماً في مسار الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وتعد غاية الأحبابي - أصغر سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لمؤتمر الأطراف COP28 - أحد هذه النماذج الواعدة، فهي ابنة الإمارات التي تلقب بـ«الفتاة الخضراء»، وذلك بفضل جهودها ومبادراتها البارزة في مجال البيئة والاستدامة.

وقالت الأحبابي: إن الأطفال والشباب شركاء في العمل المناخي، وفي دعم كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل حماية البيئة وصون مواردها وتعزيز الاستدامة في كافة مناحي الحياة.



وتفتخر أصغر سفيرة لليونيسف بما يحظى به الأطفال والشباب في دولة الإمارات من دعم وتمكين من قيادة الدولة الرشيدة، وقالت في هذا الصدد: «إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» يشهد للمرة الأولى هذا العام مشاركة واسعة من الأطفال والشباب تعد هي الأكبر في تاريخ مؤتمرات الأطراف».



وأعربت غاية الأحبابي عن سعادتها بمشاركتها اليوم في فعالية مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف، وذلك بحضور بارز من عدد كبير من المسؤولين، مشيرة إلى أن إنشاء بيئة مستدامة في المجتمعات هي مسؤولية الجميع.



وبدأ شغف غاية بقطاع البيئة والاستدامة منذ عمر 6 سنوات، وقالت: هناك العديد من النماذج الإماراتية البارزة التي عززت من شغفي بهذا المجال ومنهم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان والملقب عالمياً بـ«الشيخ الأخضر».

وتوجهت بالشكر إلى الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي على تحفيزه المستمر لها، حيث يرى أنها قائدة البيئة القادمة وأطلق عليها لقب «الفتاة الخضراء».

صون الطبيعة



وأكدت أن المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وحماية مواردنا هو أساس أي إنجاز يتم تحقيقه في كافة المجالات، مستذكرة في هذا الصدد حديث الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية خلال مشاركة في مؤتمر الأطراف «COP28» حيث قال: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض».

وأعربت غاية الأحبابي أصغر سفيرة لليونيسف لمؤتمر الأطراف COP28 عن فخرها بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي البارز وما شهده حتى اليوم من مبادرات رائدة داعمة لكافة جهود حماية كوكب الأرض وتحقيق التنمية المستدامة.