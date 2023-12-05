«الإمارات للطاقة النووية» تتعاون مع أكبر منتج لليورانيوم في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع أول عقد تجاري لتوريد وقود اليورانيوم مع الشركة الوطنية للطاقة الذرية في كازاخستان «كازاتومبروم»، وذلك لضمان إمدادات الوقود لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث يمهد هذا العقد لمجالات جديدة للتعاون المستقبلي بين الجانبين، ويدعم الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تتضمن تنويع المشتريات والموردين لضمان إمدادات آمنة ومستدامة للوقود النووي.

جاء التوقيع خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم غومارت توكاييف إلى دولة الإمارات، والتي شارك خلالها وفد الشركة الوطنية للطاقة الذرية في كازاخستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

وفي إطار «عام الاستدامة» في الإمارات، ستدعم الشراكات الدولية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مواصلة عملية تسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، مما يؤدي إلى تطوير المزيد من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع استخدام أحدث التقنيات وبالتالي المساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتواصل المؤسسة إطلاق الشراكات الدولية بهدف تعزيز دور الطاقة النووية على مستوى العالم وضمان أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة.

وتتمتع هذه الاتفاقية بأهمية استراتيجية نظراً لأن كازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 12 % من موارد اليورانيوم القابلة للاستخراج وتنتج 40 % من إمدادات اليورانيوم على المستوى العالمي، حيث استخرجت 42 % من اليورانيوم في العالم عام 2022.

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تمتلك المؤسسة استراتيجية شاملة لإدارة الوقود في محطات «براكة»، حيث وقعت عقوداً في عام 2012 مع عدد من الموردين العالميين لضمان إمدادات مستدامة وآمنة. وتمتلك الاتفاقية التي تم توقيعها مع «كازاتومبروم»، باعتبارها أكبر منتج لليورانيوم على مستوى العالم، أهمية استراتيجية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتضمن الاستمرار في تنويع وتأمين إمدادات الوقود».

وأضاف الحمادي: مع الإدراك المتزايد للعديد من الدول لأهمية إضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة لديها، أصبحت الإمدادات الآمنة للوقود أمراً بالغ الأهمية، حيث تعزز الاتفاقية مع «كازاتومبروم» قائمة شركائنا في هذا المجال، وهو ما يضمن لنا إمدادات وقود مستدامة لإنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة