وزير الطاقة في مالاوي: «كوب 28» منصة لقرارات تحمي مستقبل العالم

المصدر: دبي - وام

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أكد إبراهيم ماتولا، وزير الطاقة في مالاوي، أن «COP28»، يعتبر غاية في الأهمية كونه يمثل منصة عالمية ستقوم بشكل مجتمع بالحوار واتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تساهم في حماية العالم من آثار التغير المناخي.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش أعمال اليوم الخامس من COP28، إن المؤتمر يجمع الطرفين الأساسيين في معادلة المناخ، وهما البلدان الصناعية التي تعتبر أبرز الملوثين للبيئة والبلدان النامية المتضررة بشكل أساسي من التغير المناخي.

وأضاف: علينا أن نصل إلى نتيجة يقوم بموجبها الملوثون بمحاولة مساعدة البلدان التي تواجه التحديات، لافتاً إلى أن الأعاصير والفيضانات وغيرها من التغيرات المناخية والبيئية التي تضرب العالم حدثت وتحدث بسبب الملوثين، وبالتالي يجب عليهم أن يدفعوا ويمولوا. وأكد أن البلدان المتلقية يجب أن تحسن استخدام الأموال وفقاً لذلك وأن ترى كيف يمكنها التخفيف من قضايا تغير المناخ.