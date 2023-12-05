هليكوبتر كهربائية فردية ذاتية القيادة للخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يعد مركز التكنولوجيا والابتكار، ضمن المؤتمر الأطراف «كوب 28»، منصة شاملة لجميع الجهات المحلية والعالمية، لإبراز الأفكار والمشروعات الرائدة التي تسهم في مساعدة في بناء مستقبل مستدام، إذ تسلط الضوء على أهمية تسخير الحلول التكنولوجية، لخدمة البشرية، وتستعرض شركة «فلاي ناو افيايشون»، ومقرها سالزبورغ في النمسا، في المركز هليكوبتر كهربائية فردية ذاتية القيادة.

وقالت يفون وينتر الشريك المؤسسة والمدير التنفيذي للشركة لـ «البيان»: يمكن للمروحية الطيران لمدة 30 دقيقة، في نطاق 50 كيلومتراً، وبسرعة تصل 130 كيلو متراً في الساعة، وحمل 200 كيلو غرام، لافتة إلى أن المروحية تتميز بمواصفات أمان عالية، واستهلاك قليل للطاقة، وصوت قليل، وصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تخفيف الازدحام المروي، وتستخدم أحدث التكنولوجيا.

وأضافت: تسهم المروحية في نهج تلقائي بالكامل، يسمح بالتكامل السلس في السلاسل اللوجستية الحالية عن طريق الشحن التلقائي، والتحميل والتفريغ والطيران التلقائي، وهذا النظام يعد الأكثر كفاءة، الذي تم بناؤه على الإطلاق باستخدام نظام دوار متحد المحور وآلية رأس مائلة. لذلك عندما يطير، فإنه يميل في الاتجاه الذي يذهب إليه.

استخدامات

وقالت المدير التنفيذي للشركة، إن الهليكوبتر مخصصة للاستخدام الحضري الداخلي، من أجل تخفيف حركة المرور، وتستطيع توصيل الأغراض إلى الجزر والجبال والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها عادةً، وفي العمليات البحرية، وتوصيل منصات النفط، وسلع الطوارئ، والإغاثة في حالات الكوارث والأزمات.

وأشارت إلى أن قيادة المروحية سهلة للغاية، باعتبارها آلية بحتة، مثل الطيار الآلي، إذ يتم تحديد مسار الطيران مسبقاً من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، وتعمل الطائرة من خلال برنامج تحكم آلي مرتبط بغرفة التحكم، باستخدام بالذكاء الاصطناعي، وخارج غرفة التحكم، هناك إدارة الحركة الجوية التي تدير جميع حركة الطيران، وتطير وفق خطة طيران، يتم تزويد مراقبة الحركة الجوية بها، إذ تتولى مراقبة الحركة الجوية مهمتهم، وفي اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة وتدخل الهواء، تتولى مراقبة الحركة الجوية المسؤولية.