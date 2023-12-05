موانئ دبي العالمية ترسم مسار التكيف مع التغيرات المناخية حتى 2100

المصدر: دبي - البيان

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أجرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، دراسة رائدة لتقييم تأثير التغيرات المناخية على شبكتها العالمية من الموانئ ومحطات الحاويات، وبحثت الدراسة المخاطر التي تهدد العمليات العالمية في الموانئ ومحطات الحاويات من عام 2022 إلى عام 2100، وترسم دراسة مجموعة موانئ دبي العالمية، وبالتعاون مع شركة «جوبيتر إنتليجنس» المتخصصة في التحليلات المناخية، والشركة الاستشارية «جايدهاوس»، مسار التكيّف مع التغيرات المناخية حتى 2100، من خلال ثلاثة سيناريوهات مناخية (منخفضة إلى عالية الكربون)، كما قيّمت الدراسة التأثير المحتمل لستة مخاطر هي الفيضانات والأمطار والرياح والحرارة والبرد والمطر الثلجي - عبر 50 ميناءً ومحطة حاويات حول العالم.

وكشفت الدراسة أن المخاطر المناخية المادية المباشرة التي تواجهها مجموعة موانئ دبي العالمية في عملياتها العالمية حالياً المتعلقة بالموانئ ومحطات الحاويات، كانت أقل من 0.4% من إيرادات الموانئ ومحطات الحاويات عام 2021. ومن المتوقع أن يظل الخطر مستقراً حتى عام 2050 تقريباً، وهي السنة التي تأمل العديد من الدول في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بخفض الكربون إلى الصفر.

وبعد عام 2050، وخاصة في ظل سيناريو ارتفاع الكربون، تظهر الصورة بشكل أكثر تعقيداً، مع زيادة المخاطر التي تفرزها تحديات أكبر مثل ارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات والحرارة الشديدة.

وعلى الرغم من توقع زيادة المخاطر، بحلول نهاية القرن، لا يزال تأثير توقف العمليات ضئيل نسبياً وتؤكد الدراسة أن مجموعة موانئ دبي العالمية مستعدة بشكل جيد لمواجهة التحديات المستقبلية، مع قدرتها على التخفيف من مجموعة من التهديدات المناخية في موانئها ومحطاتها، مما يدل على التزامها بالمرونة والتميّز التشغيلي.

تم بالفعل تصميم أنظمة الموانئ ومحطات الحاويات الحالية التابعة لموانئ دبي العالمية لكي تتحمل تحديات معينة متعلقة بالمناخ. كما تأخذ المجموعة المناخ بعين الاعتبار خلال التخطيط لمشاريعها وبناء محطات جديدة أو تجديد محطات الحاويات الحالية.

ومع التوقعات الجديدة لتأثيرات المناخ، تستطيع مجموعة موانئ دبي العالمية حالياً اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وهو أمر حاسم بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل محطة الحاويات الجديدة التي تبلغ طاقتها 2.19 مليون حاوية نمطية سنوياً في تونا تيكرا في الهند.

وستساعد البيانات في تحسين فهم مجموعة من المشكلات، بدءاً من مستوى ارتفاع جدران الرصيف وصولاً إلى مقدار الحمل الكهربائي الإضافي المطلوب للتعامل مع حجم الطلب على تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تحديد المخاطر

وأكد تيمن ميستر، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة، الموانئ والمحطات في «دي بي ورلد»، على أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي والتخطيط المسبق والحاجة إلى التعاون على مستوى القطاع لتعزيز مرونة التجارة العالمية. وقال: ستكون التجارة حيوية لاستمرار النجاح الاقتصادي في العالم، ولذلك، فإن اتخاذ خطوات استباقية لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ أمر بالغ الأهمية ويمكن للتقدم في النمذجة المناخية (استخدم المعادلات الرياضية لوصف كيفية تفاعل الطاقة والمادة في أجزاء مختلفة من المحيط والغلاف الجوي والأرض) أن يعزز بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في بناء المرونة وتعزيز مستقبل مستدام وقوي للتجارة العالمية.

وقام آندي تام، المدير العالمي لإدارة الطاقة، بإدارة دراسة مجموعة موانئ دبي العالمية وشرح الرؤية التي تقدمها وقال: كشفت هذه الدراسة أنه على الرغم من أننا في وضع قوي في معظم عملياتنا، إلا أن تلك العمليات لا تتمتع جميعها بنفس القدر من المرونة، وساعدنا تحديدنا الاستباقي للمخاطر في ضمان المرونة على المدى الطويل، حتى في المواقع الأكثر تعرضاً للتأثر.

وتؤكد ورقة العمل المستمدة من الدراسة على أهمية إشراك العديد من أصحاب العلاقة، ومنهم الشركات العاملة في نفس القطاع والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية، في التعامل مع المخاطر المناخية.