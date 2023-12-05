«كوب 28».. مستقبل أفضل للعالم

المصدر: دبي - البيان

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يشهد مؤتمر «كوب 28» مشاركة واسعة من قادة العالم بحضور لافت من مختلف الجنسيات والأعمار لمتابعة الحدث العالمي الذي يركز على مواجهة التحديات المناخية.

ووفرت رئاسة المؤتمر كل الإمكانات لضمان تضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز نقلة نوعية في العمل المناخي، وتحرص الجهات المختلفة خلال «كوب 28» على استعراض جهودها في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات، والوصول إلى طاقة نظيفة للوصول إلى مستقبل أفضل للعالم تنعم به الأجيال القادمة.

وتركز الجلسات الحوارية والمنتديات على زيادة الوعي بأهمية الوصول إلى حلول مبتكرة لأزمة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه تواصل حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية تقديم تعهدات بتمويل مستدام يركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.