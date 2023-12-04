طحنون بن زايد وبيل غيتس يبحثان تحديات العمل المناخي الدولي

المصدر: دبي - وام

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بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبيل غيتس، الرئيس المشارك لـ «مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، تحديات العمل المناخي الدولي، وأهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يمثل محطة استثنائية في دفع العمل المناخي المشترك، وتسريع الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال التعاون والعمل الجماعي الذي يسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للبشرية.

وهنأ بيل غيتس سموه - خلال اللقاء - بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والنماء والازدهار.

كما تطرق سموه وبيل غيتس إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول مستدامة وفاعلة لمواجهة التحديات البيئية.. بجانب ما يمثله الابتكار من ضرورة في التعامل مع هذه التحديات العالمية المشتركة والحفاظ على البيئة ومواردها وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعات الطاقة المتجددة لزيادة كفاءة مشاريعها وأدائها وتحسينها.. مؤكدين في هذا السياق دورها في إيجاد الحلول لمستقبل أكثر استدامة يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق صافي انبعاثات صفري.