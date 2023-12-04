«إمباور» تستضيف القمة العالمية لتبريد المناطق غداً

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، القمة العالمية لتبريد المناطق، التي تستضيفها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»؛ أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وتنظمها الجمعية الدولية لطاقة المناطق، غداً في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عالمية واسعة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، ومهتمين بقضايا البيئة حول العالم من 197 دولة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: مشاركة «إمباور» في مؤتمر الأطراف تكتسب أهمية كبيرة، سواء على صعيد المشاركة أو حجمها، ويتجلى ذلك بحشد كبار اللاعبين في صناعة تبريد المناطق العالميين من مختلف دول العالم، موضحاً أن تفرد مشاركة «إمباور» في الحدث الدولي تأتي ترجمة لاستراتيجيتها الدولية في بذل الدعم والإسناد لقضايا المجتمعات الإنسانية، وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، مؤكداً على مواصلة «إمباور» مسؤوليتها المجتمعية في نشر الوعي بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية على الإنسانية ومسيرة التنمية في مختلف دول العالم، وشدد على حرص «إمباور» في رعايتها للمبادرات الداعمة للأجندة الدولية وجهود الإمارات للتصدي للاحترار المناخي والتعاطي مع التغيرات المناخية بأهمية كبيرة.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي إلى أن أجندة القمة غنية بالفعاليات التي تتناغم مع ضخامة موضوع الحدث الدولي المنعقد حالياً في دبي لجهة حشد الجهود الدولية لتبني سياسات وخطط تنفيذية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.